El cantante Giovanny Ayala compartió en redes sociales el logro académico de su prometida, María Gómez. Sin embargo, la publicación no solo generó felicitaciones, sino también una ola de críticas en su contra.

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¿De qué se graduó la prometida de Giovanny Ayala?

En las últimas horas, el cantante de música popular Giovanny Ayala publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a su novia, María Gómez. En la imagen, ella aparece con birrete, toga blanca y un diploma en mano, lo que evidenciaría la culminación de un logro académico.

Prometida de Giovanny Ayala se graduó y el cantante recibió críticas en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

Aunque no se reveló el título que recibió, el intérprete de 'Perdió su turno' acompañó la publicación con un emotivo mensaje en el que celebró este importante momento en la vida de su pareja.

Mi esposa, mi orgullo, mi inspiración… hoy celebro contigo este logro tan merecido. Lo lograste, amor, y me llena el alma verte cumplir cada uno de tus sueños. Y lo mejor de todo… es que esto apenas comienza".

Sin embargo, tras dicha publicación, muchos seguidores reaccionaron con felicitaciones y destacaron el logro de María, pero otros usuarios aprovecharon el espacio para lanzar críticas hacia el cantante, generando debate en redes sociales.

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¿Por qué Giovanny Ayala fue criticado en redes tras presumir el logro de su prometida?

Giovanny Ayala fue blanco de críticas en redes luego de presumir el logro académico de su novia, ya que algunos usuarios insinuaron que, al ser menor que él, habría alcanzado esa meta gracias a su apoyo económico.

Seguidores de Giovanny Ayala lo criticaron por, según ellos, haber apoyado económicamente a su prometida, más joven, en la obtención de su logro académico. (Foto: Canal RCN)

A partir de esos comentarios, surgieron opiniones más polémicas: varios aseguraron que en el futuro ella podría abandonarlo, lo que generó un fuerte debate entre quienes lo defendieron y quienes cuestionaron la situación.

Eso mi hijo, hágala profesional para que así le dé la patada más rápido", "Yo pensé que era la hija" y "Déjelos que sean felices, que vivan como quieran, que gasten la plata como deseen", fueron solo algunos de los comentarios que le dejaron.

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¿Quién es la novia de Giovanny Ayala?

La pareja de Giovanny Ayala es María Gómez, una joven colombiana que se dio a conocer públicamente tras iniciar su relación con el cantante en 2023.

Desde entonces, ha ganado presencia en redes sociales, donde ambos comparten momentos de su vida y celebraciones especiales.

Además, María Gómez ha destacado por su formación en el área de la salud y por recientes logros académicos.

Su relación con el artista ha generado conversación entre seguidores, especialmente por la diferencia de edad, de más de 17 años, y la constante exposición mediática de ambos.