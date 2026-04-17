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¿Shaira y Christian Nodal se iban a casar?: esto fue lo que confesó la cantante

Shaira causó revuelo una vez más al referirse sobre sus comentarios de Christian Nodal, aclarando qué fue lo que pasó.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Shaira rompe el silencio sobre Christian Nodal: esto dijo
Shaira revela qué pasó con Christian Nodal. (Foto/ Buen día, Colombia - AFP/ Manuel Velasquez)

En redes han vuelto a revivir un momento controversial de la cantante Shaira, debido a una mención que había hecho sobre el mexicano, Christian Nodal.

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La joven artista, quien llegó a la fama tras haber ganado el Factor XS en 2011, sigue haciendo música y, además, se volvió una de las figuras más importantes en las redes sociales, pues todos recuerdan a la pequeña niña tierna, quien ahora ya es una mujer grande que conserva su talento.

Fue ella quien, precisamente contó con detalles cuál fue esa polémica con Nodal, revelando cuándo fue la última vez que sostuvo una conversación con él.

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¿Qué dijo Shaira sobre su relación con Christian Nodal?

Con 23 años, Shaira es una de las artistas que creció durante los focos y la exposición mediática tras haber ganado el Factor XS en 2011.

Shaira revela qué pasó con Christian Nodal.
La confesión de Shaira sobre Christian Nodal. (Foto: Canal RCN)

La joven poco está en medio de polémicas, pero hay un tema controversial que ella protagonizó hace muchos años precisamente por algo que dijo sobre Christian Nodal.

Es por eso que, en una entrevista contestó qué fue lo que ocurrió con el cantante y aclaró lo ocurrido; de acuerdo con lo que reveló es que ella era muy niña cuando dijo que “se iba a casar con Nodal”.

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Shaira fue clara al mencionar que, aunque sí dijeron eso en verdad, no era hablando en serio y, además, agregó que no habla con él desde que tenía una relación con Belinda, o sea hace como diez años.

¿Qué dijo Shaira sobre la polémica de Christian Nodal con respecto a Cazzu y Angela Aguilar?

La confesión de Shaira sobre Christian Nodal
Shaira rompe el silencio sobre Christian Nodal: esto dijo. (Foto: Canal RCN)

Cuando le preguntaron a Shaira sobre cómo le caía Christian Nodal, ella se echó a reír porque sabe a qué se referían con la pregunta y ahí aclaró lo dicho por ella hace algunos años, preguntándose que no sabe por qué le dieron tanta trascendencia al tema.

Sin embargo, también dijo que no opinaba sobre su vida privada, reconociendo que es un gran artista, justificando que no puede hablar de cierto tema cuando hay menores de edad involucrados.

Con esta respuesta dio a entender que sobre la vida amorosa del mexicano con Cazzu y Aguilar, prefiere no decir nada, porque según ella n o puede tomar partido en esa situación.

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