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Reconocida actriz de Enfermeras enfrentó las críticas por su aspecto físico; esto fue lo que respondió

Famosa actriz de Enfermeras respondió con firmeza a las críticas sobre su aspecto físico y defendió su disciplina.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
María Manuela Gómez respondió a las críticas sobre su aspecto.
María Manuela Gómez respondió a las críticas sobre su aspecto en redes sociales. (Foto Canal RCN)

La reconocida actriz María Manuela Gómez recibió fuertes críticas por su aspecto físico.

María Manuela Gómez hizo parte de la producción.
María Manuela Gómez hizo parte de la producción "Enfermeras". (Foto Canal RCN)

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¿Por qué fue criticada la actriz María Manuela Gómez?

Luego de su matrimonio hace dos semanas con el empresario Gabriel Bureau, la bogotana ha compartido sus rutinas de ejercicio y lo juiciosa que se encuentra en el mejoramiento de su estado físico.

Estas publicaciones le han valido señalamientos sobre su cuerpo. Una de sus seguidoras le comentó que estaba muy fea y que tenía los brazos como un “macho”.

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¿Cómo respondió María Manuela Gómez a las críticas por su apariencia?

María Manuela respondió que para ella esas palabras son un cumplido, pues reflejan los resultados de sus extensas jornadas de entrenamiento.

La actriz ha estado muy activa en sus redes sociales, dedicando su esfuerzo a promocionar productos de belleza y a disfrutar de su etapa matrimonial.

Gómez, recordada por su papel de Valentina en la exitosa producción Enfermeras, sigue siendo una figura que despierta interés entre los televidentes, quienes no descartan verla nuevamente en la pantalla chica.

Aunque no ha confirmado su regreso a la televisión, sus seguidores mantienen la expectativa por los proyectos que pueda emprender.

Lejos de dejarse afectar por los comentarios negativos, la actriz ha decidido convertirlos en motivación.

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Su disciplina en el ejercicio y su constancia en el cuidado personal son parte de un estilo de vida que ella misma ha elegido.

Para María Manuela, cada señalamiento es una oportunidad para reafirmar que su bienestar físico y emocional es prioridad.

María Manuela no se limita a mostrar resultados estéticos, sino que comparte el esfuerzo detrás de cada rutina, humanizando el proceso y conectando con quienes también buscan mejorar su salud.

Además de su vida personal, la actriz ha encontrado en las redes sociales un espacio para crecer como creadora de contenido.

Sus publicaciones sobre productos de belleza y bienestar han tenido gran acogida, convirtiéndose en una voz influyente en temas de autocuidado.

Al mismo tiempo, su matrimonio con Gabriel Bureau ha marcado un capítulo importante en su vida, reflejando estabilidad y plenitud.

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