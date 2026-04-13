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Emiro Navarro rompió el silencio tras eliminación de Karola de La casa de los famosos Col: ¿qué dijo?

Emiro Navarro, compartió su contundente reacción tras reciente eliminación de Karola de La casa de los famosos Col en sus redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Emiro Navarro rompió el silencio tras eliminación de Karola de La casa de los famosos Col: ¿qué dijo?
Esto dijo Emiro Navarro en sus redes tras eliminación de Karola. | Fotos: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Karola Alcendra se ha convertido en centro de atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales tras ser eliminada de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, el pasado 12 de abril.

La noticia ha generado una gran variedad de reacciones por parte de los internautas quienes se sorprendieron con la decisión en que Karola fuera la nueva eliminada tras pocos días de la expulsión de Eidevin López por enfrentamiento con Alejandro Estrada.

Así también, Emiro Navarro, el mejor amigo de Karola Alcendra se pronunció en sus redes sociales con inesperado mensaje tras la eliminación de ella por la votación negativa en el reality.

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¿Qué dijo Emiro Navarro tras la reciente eliminación de Karola Alcendra?

Emiro Navarro rompió el silencio tras eliminación de Karola de La casa de los famosos Col: ¿qué dijo?
¿Cómo reaccionó Emiro tras la eliminación de Karola? | Fotos: Canal RCN

Cabe destacar que una de las personas más importantes en la vida de Karola Alcendra es Emiro Navarro, quien es su mejor amigo y la apoyó constantemente en sus redes tras su paso en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por este motivo, Emiro compartió su reacción mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores en donde compartió en sus historias las siguientes palabras:

“Siempre contigo, Karola Alcendra”, agregó Emiro Navarro en la descripción de la publicación.

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En medio de estas palabras, una gran variedad de internautas ha generado diversas opiniones tras la reciente eliminación de Karola Alcendra de La casa de los famosos Colombia, pues, le expresó todo su apoyo.

Emiro Navarro rompió el silencio tras eliminación de Karola de La casa de los famosos Col: ¿qué dijo?
Así fue eliminada Karola de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

¿Cuál fue la razón por la que Karola fue eliminada de La casa de los famosos Colombia?

En los últimos días, El Jefe de La casa de los famosos Colombia, impuso una nueva regla en la competencia al poner a todos los famosos en la placa de nominados y, en esta ocasión, los votos fueron en negativo.

Con base en esto, en la gala del pasado domingo 12 de abril, obtuvo el puntaje del 67.26% tras obtener el mayor puntaje de los votos junto a Alejandro Estrada por la decisión que tomó el público.

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