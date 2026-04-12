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Eidevin se pronunció oficialmente tras ser expulsado: envió contundente mensaje a sus detractores

Eidevin se pronunció oficialmente tras ser expulsado de La casa de los famosos y envió contundente mensaje a sus detractores.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Eidevin rompió el silencio tras su expulsión y lanzó inesperado mensaje
Eidevin rompió el silencio tras su expulsión y lanzó inesperado mensaje. (Foto Canal RCN).

Eidevin López reapareció oficialmente a través de sus redes sociales luego de tres días de haber sido expulsado de La casa de los famosos Colombia. El exparticipante aprovechó el momento no solo para agradecer el apoyo de su fanaticada, sino también para enviar un contundente mensaje a sus detractores.

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¿Qué dijo Eidevin López tras retomar sus redes sociales luego de ser expulsado de La casa de los famosos?

Durante la tarde de este domingo 12 de abril el exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, un corto audiovisual en el que expresó cómo se sentía actualmente tras haber sido expulsado de la competencia por decisión del público.

Eidevin López dejó contundente mensaje en sus redes tras días de ser expulsado: ¿qué confesó?
¿Qué mensaje dejó Eidevin López en sus redes? | Foto: Canal RCN

Según sus palabras, aunque había sido eliminado de la competencia el pasado jueves 9 de abril, no había sido sino hasta este domingo que logró retomar de manera oficial sus redes sociales, pues todo lo que habría sido compartido en su cuenta no habría sido hecho directamente por él.

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"Estoy bien, ya un poco mejor. Hasta ahora puedo comunicarme con todos ustedes, fueron tres días sin celular, sin nada de lo que estaba pasando realmente en nuestra realidad”, comentó.

¿Cuál fue el mensaje que Eidevin le envió a sus detractores tras ser expulsado de La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, Eidevin agradeció por el apoyo que recibió por parte de sus seguidores a lo largo de esta aventura, y reflexionó sobre lo sucedido con Alejandro Estrada al mencionar que este tipo de experiencias lo ayudaban a crecer como persona.

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“Gracias por tanto apoyo, gracias por ese cariño que me han brindado... tocó salir, no de la mejor manera, pero bueno, son cosas que uno tiene que ir aprendiendo en la experiencia, en nuestras vidas”.

Por último, Eidevin envió un contundente mensaje a sus detractores, al asegurar que los amaba tanto como amaba a quienes le brindaron su apoyo, dejando claro que existían cero rencores de su parte.

“Gracias a quienes me han apoyado, los amo, a los que me tienen en la mala también los amo".

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