Eidevin se pronunció oficialmente tras ser expulsado: envió contundente mensaje a sus detractores

Eidevin López reapareció oficialmente a través de sus redes sociales luego de tres días de haber sido expulsado de La casa de los famosos Colombia. El exparticipante aprovechó el momento no solo para agradecer el apoyo de su fanaticada, sino también para enviar un contundente mensaje a sus detractores.

Artículos relacionados La casa de los famosos Manager de Eidevin López rompe el silencio y revela cómo está el exparticipante tras su salida

¿Qué dijo Eidevin López tras retomar sus redes sociales luego de ser expulsado de La casa de los famosos?

Durante la tarde de este domingo 12 de abril el exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, un corto audiovisual en el que expresó cómo se sentía actualmente tras haber sido expulsado de la competencia por decisión del público.

¿Qué mensaje dejó Eidevin López en sus redes? | Foto: Canal RCN

Según sus palabras, aunque había sido eliminado de la competencia el pasado jueves 9 de abril, no había sido sino hasta este domingo que logró retomar de manera oficial sus redes sociales, pues todo lo que habría sido compartido en su cuenta no habría sido hecho directamente por él.

Artículos relacionados La casa de los famosos Emiro Navarro rompe el silencio sobre las actitudes de Karola: ¿terminó su amistad?

"Estoy bien, ya un poco mejor. Hasta ahora puedo comunicarme con todos ustedes, fueron tres días sin celular, sin nada de lo que estaba pasando realmente en nuestra realidad”, comentó.

¿Cuál fue el mensaje que Eidevin le envió a sus detractores tras ser expulsado de La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, Eidevin agradeció por el apoyo que recibió por parte de sus seguidores a lo largo de esta aventura, y reflexionó sobre lo sucedido con Alejandro Estrada al mencionar que este tipo de experiencias lo ayudaban a crecer como persona.

Artículos relacionados Jenn Muriel Jenn Muriel anunció la llegada de un bebé a su vida: compartió llamativa foto junto a la pancita

“Gracias por tanto apoyo, gracias por ese cariño que me han brindado... tocó salir, no de la mejor manera, pero bueno, son cosas que uno tiene que ir aprendiendo en la experiencia, en nuestras vidas”.

Por último, Eidevin envió un contundente mensaje a sus detractores, al asegurar que los amaba tanto como amaba a quienes le brindaron su apoyo, dejando claro que existían cero rencores de su parte.