La salida de Eidevin López de La casa de los famosos Colombia sigue generando reacciones. En esta ocasión, su manager llamó la atención al revelar detalles sobre el estado del exparticipante tras su paso por el reality.

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¿Por qué Eidevin López salió de La casa de los famosos?

La salida de Eidevin López de La casa de los famosos Colombia 2026 se produjo el 9 de abril de 2026 tras una expulsión definida por votación del público. Esta decisión llegó luego de un altercado físico con el también participante Alejandro Estrada.

Según destacan en redes, el conflicto comenzó cuando Alexa Torrex rechazó recibir comida preparada por Eidevin y Karola, lo que desencadenó una discusión generalizada. En medio de ese ambiente, Eidevin y Alejandro Estrada tuvieron un enfrentamiento que escaló a contacto físico.

Eidevin López protagonizó enfrentamiento con Alejandro Estrada / (Fotos del Canal RCN)

Ante lo ocurrido, “El Jefe” intervino y determinó que se habían sobrepasado los límites establecidos en la convivencia del reality. Por ello, decidió no aplicar una sanción directa, sino dejar la decisión en manos del público.

Se habilitó una votación con varias opciones, incluyendo la expulsión de uno o ambos participantes.

Finalmente, los televidentes decidieron que Eidevin debía abandonar el reality. Al salir, el participante se mostró conmovido, ofreció disculpas y aseguró que aceptaba la decisión, aunque no era la manera en que esperaba salir.

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¿Qué dijo el manager de Eidevin López sobre su estado?

Tras la salida del participante, Armando Padilla, manager de Eidevin López, se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram para dar un primer reporte sobre su estado. En un video, explicó que aún estaba a la espera de información oficial por parte del equipo del programa.

Según sus declaraciones, Eidevin se encuentra “estable, un poco afectado, pero normal”, dejando claro que, aunque el momento ha sido complejo, no se reportan situaciones fuera de lo esperado tras lo ocurrido en el reality.

Además del estado del participante, Padilla aprovechó el espacio para agradecer el apoyo recibido por parte del público. En el mensaje escrito que acompañó el video, expresó palabras de gratitud hacia quienes votaron, enviaron mensajes y acompañaron el proceso desde el inicio.

"Gracias a todas las personas que nos apoyaron, esto apenas empieza", destacó.

El manager también señaló que este momento marca una nueva etapa, afirmando que el camino del participante continúa fuera del programa. Por ahora, los seguidores permanecen atentos a nuevas declaraciones y a los próximos pasos de Eidevin López tras su salida del reality.