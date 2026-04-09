En las últimas horas, el nombre de Alejandro Estrada y Eidevin López se ha convertido en centro de atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales tras un fuerte enfrentamiento que tuvieron recientemente ambos participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por este motivo, El Jefe tomó una drástica decisión acerca de lo que podrá ocurrir entre ambos participantes, pues el público tomará la decisión de elegir cuál será su destino mediante votaciones y se sabrá en la gala de esta noche del 9 de abril.

Así también, Yuli Ruíz, exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha acaparado la atención mediática tras compartir su reacción al respecto ante la polémica discusión que se presentó entre Alejandro y Eidevin.

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¿Cómo reaccionó Yuli Ruíz ante la polémica discusión entre Alejandro Estrada y Eidevin López?

¿Por quién votó Yuli Ruíz? | Foto: Canal RCN

Ante la reciente polémica ocurrida entre Eidevin, quien se le acercó a Alejandro Estrada de frente y él lo empujó levemente con su mano para alejarse, los televidentes han dejado una ola de reacciones en las diferentes plataformas digitales.

Por este motivo, Yuli Ruíz, se ha convertido en centro de atención mediática no solo por el vínculo que tuvo con Alejandro Estrada cuando fue exparticipante de La casa de lo famosos Colombia, sino que también, por compartir su reacción ante la polémica del actor con Eidevin.

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Yuli Ruíz compartió unos videos mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores en donde se mostró sorprendida ante la decisión que tomó El Jefe de La casa de los famosos Colombia, pues expresó lo siguiente:

“Dios míos se calent* esto, yo quiero saber qué ocurrirá en cuanto al futuro de Eidevin y Alejandro”, agregó Yuli Ruíz.

En otro video compartido por Yuli, mostró que aprovechó la oportunidad para votar por Alejandro Estrada, pues, se enfocó en la parte que dice en las votaciones:

“Estoy aquí trasnochando, favor con favor se paga y estoy votando con estilo”, agregó Yuli.

¿Cómo fue el vínculo de Alejandro Estrada y Yuli Ruíz? | Foto: Canal RCN

¿Qué ocurrió entre Eidevin López y Alejandro Estrada en donde tuvieron un fuerte enfrentamiento?

Todo comenzó cuando las celebridades se encontraban realizando una dinámica de hacer críticas directas a todos se expresaron sus verdades sin ningún tipo de filtro. Sin embargo, uno de los temas que más causó debate se trató acerca de la comida, en especial, por parte de Alexa Torrex, quien no degustaría los platillos de Eidevin y Karola.

Luego, Eidevin se acercó frente a Alejandro y el actor le tocó la mano con su rostro, empujándolo levemente para alejarlo. Por este motivo, El Jefe les anunció que el público será quién decida cuál será el destino entre ambos en votaciones, cuya decisión se sabrá en la gala de la noche del 9 de abril.

El público decidirá lo siguiente: expulsión para los dos, nominación con candado para los dos con candado, expulsión par Alejandro o Eidevin, ¿qué ocurrirá?