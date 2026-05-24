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Conoce a los cuatro finalistas de La casa de los famosos Colombia, ¿quién será el ganador?

Colombia voto y estos son los cuatro participantes que se disputarán la gran final de La casa de los famosos, esta semana inician las campañas.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Los cuatro finalistas de La casa de los famosos Colombia.
Colombia ya decidió y estos son los participantes finalistas de La casa de los famosos Colombia. (Foto del Canal RCN)

La espera terminó y tras 133 días de un encierro implacable, alianzas estratégicas, discusiones de alto voltaje y momentos que paralizaron las redes sociales, la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia ya tiene a sus cuatro grandes finalistas oficiales.

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Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Tebi Bernal, son el selecto grupo de celebridades que logró superar la última y definitiva gala de eliminación, quedando a solo un paso de coronarse ganadores y llevarse a casa el codiciado botín de 400 millones de pesos.

El comediante Juanda Caribe regresó a La casa tras superar una votación del 47,08 %, seguido de Valentino Lázaro, quien alcanzó un porcentaje del 28,43 %. Los dos participantes superaron la gala de eliminación y ahora entraron para competir por la final junto a el actor Alejandro Estrada y el deportista Tebi Bernal.

Colombia decidió y los finalistas iniciarán campañas en La casa de los famosos Colombia

Con los nombres sobre la mesa, La casa de los famosos da inicio a la semana más crucial de toda la competencia. A partir de este momento, las estrategias individuales se transforman en verdaderas maquinarias de convencimiento, pues los cuatro competidores empezarán a realizar sus campañas oficiales de cara al público.

Para lograrlo, no estarán solos: cada uno contará con el respaldo de sus respectivos "jefes de campaña", excompañeros de la casa que regresan con la única misión de mover las redes y convencer a los televidentes de otorgarles su voto diario. ¿Quiénes serán?

Quiénes serán los jefes de campaña.
Los finalistas de La casa de los famosos Colombia se preparan para recibir a los Jefes de Campaña, ¿quiénes entrarán? (Foto del Canal RCN)

Esta última semana de convivencia promete ser un festín absoluto de emociones y entretenimiento para la audiencia. La agenda programada por El Jefe incluye debates cara a cara de alta impacto, donde los finalistas tendrán que argumentar con firmeza por qué merecen el título, defender su juego y responder a los cuestionamientos más picantes de sus opositores.

Pero no todo será confrontación; la música, el baile y la tradicional fiesta de despedida también serán protagonistas, permitiendo que los famosos bajen la guardia y celebren el haber llegado hasta la última instancia del formato.

Disfruta de la gran final de La casa de los famosos Colombia este viernes 29 de mayo

Finalmente, el momento más emotivo llegará con las últimas palabras de los finalistas, un espacio íntimo en el que abrirán su corazón frente a las cámaras antes de que las votaciones se cierren de manera definitiva.

Todo está listo para la histórica velada de este viernes 29 de mayo, día en que se llevará a cabo la gran final en vivo a partir de las 8:00 p. m. Colombia entera se prepara para elegir al sucesor de Karen Sevillano y Altafulla, en una noche que promete sorprender a fans del formato.

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