Koral Costa reveló foto de sus inicios con Omar Murillo y le dejó contundente mensaje a sus críticos

Koral Costa hizo una nueva publicación en redes sociales respondiendo críticas por la relación que tuvo con Omar Murillo. La influenciadora desempolvó una vieja foto y dejó un contundente mensaje contra sus detractores.

¿Qué fotografía con Omar Murillo compartió en redes Koral Costa 'La Diva'?

La primera imagen deja ver cómo lucían Koral y Omar años atrás, cuando apenas iniciaba su relación amorosa, y otra posterior los muestra en uno de los últimos momentos que compartieron como pareja.

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Pero lo que más llamó la atención fue el mensaje con el que Koral acompañó la publicación. Allí reveló que su relación era muy modesta y cuando empezaron como pareja no tenían grandes lujos.

“Para la gente que dice que yo le quité la plata a omar y lo dejé…….. perdonnnnnnnnn en la primera foto íbamos en bus a un paseo yo tenía 18 y el tenía 23 teníamos lo justo, omar se ganaba 300 mil pesos en ese tiempo luchando juntos ahí ya había hecho novelas como figurante, y cuando hizo su primera novela ya estábamos juntos”, escribió Koral, quien también es conocida como La Diva.

Koral Costa volvió a responderle a quienes la critican por terminar con Omar Murillo. Foto: RCN

La influenciadora cerró su mensaje contundentemente y fue muy enfática frente a las críticas que ha recibido tras conocerse que terminó con el actor caleño.

Así que antes de hablar se informaaaaaaa en este momento no somos pareja, pero aclaró las idioteces que dicen algunos id*ot*s



Los internautas tuvieron opiniones divididas sobre las palabras de La Diva; algunos la respaldaron, pero otros se reiteraron en sus cuestionamientos.

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“No aclares porque oscureces, y ya pase la página porque él ya lo hizo, es más a ud ni la nombra y Ud sigue y sigue”, “no debes dar explicaciones, ni aclarar nada. La gente siempre va a pensar lo que ellos suponen, o se imaginan”, “te desgastas mucho dando explicaciones bella”.

¿Por qué terminaron su relación Omar Murillo y Koral Costa?

A principios del 2026 se confirmó la ruptura entre Omar Murillo y Koral Costa. Ambos aclararon que ya no estaban juntos, y de paso destacaron que mantenían una relación cercana por el vínculo amoroso que alguna vez tuvieron.

Frente a los motivos, se conoció que los dos tenían planes muy diferentes. Omar, en este momento, reside en otro país y allí hace estudios para seguir creciendo como actor, aunque también anunció su intención de crear contenido para a*ult*s.

Omar Murillo se radicó en otro país para cumplir con otros sueños a nivel profesional. (Foto/ Canal RCN)

En medio de su separación de Koral, también ha sido objeto de dudas por su orientación se*ua*. El actor ha compartido fotografías con hombres, desatando dudas y más preguntas.

Hace algunas semanas, justamente, se mostró en redes junto a alguien de su mismo género. Las imágenes las acompañó con un contundente mensaje: “hay mucha química en el gimnasio”.

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Hasta ahora, Murillo le ha restado importancia a los comentarios sobre su orientación y afirmó que quienes lo cuestionan deberían estar más pendientes de sus propias vidas. Por lo pronto, no se sabe si todo se trata de una intención por llamar la atención o realmente saldrá del clóset en algún momento.