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Valentino Lázaro reveló la millonaria fiesta que armaría con su mamá si gana La casa de los famosos Col

Valentino Lazaro aseguró en el brunch de La casa de los famosos Colombia que si ganara, gastaría una millonada en una fiesta con su mamá.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Valentino Lázaro
Valentino reveló la forma como gastaría los 400 millones de pesos del premio de La casa de los famosos. (Foto del Canal RCN)

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia ya se encuentra en su etapa cumbre, y los pocos participantes que quedan en juego lo están dando todo para asegurar su cupo en la gran gala final.

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Entre el selecto grupo de semifinalistas destaca con luz propia el influenciador y creador de contenido Valentino Lázaro, quien a lo largo de la competencia ha sabido ganarse el respaldo del público gracias a su personalidad auténtica, su característico humor ácido y una autenticidad sin filtros que lo perfila como uno de los opcionados a llevarse el título.

Valentino Lázaro reveló cómo gastaría el premio si gana La casa de los famosos

Como ya es tradición antes de las eliminaciones definitivas, los semifinalistas se reunieron en el último y más emotivo Brunch de la temporada, un espacio donde los famosos suelen hablar sin tapujos. Durante el evento, surgió la pregunta inevitable que trasnocha a los competidores: ¿qué harían si logran coronarse como los absolutos ganadores y se quedan con el codiciado botín de 400 millones de pesos?

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Lejos de dar respuestas convencionales o políticamente correctas, Valentino sorprendió y divirtió a sus compañeros con una respuesta fiel a su estilo extravagante. El influenciador confesó que tiene un plan muy claro para festejar el triunfo por todo lo alto, y que su prioridad número uno es consentir a la mujer que le dio la vida y que ha sido su pilar fundamental en las redes sociales.

De manera contundente, Lázaro reveló que planea destinar 50 millones de pesos del gran premio únicamente para financiar una espectacular y extravagante "mega fiesta" privada a bordo de un yate. ¿La invitada de honor? Su mamá, Yulieth, con quien el creador de contenido sueña compartir un momento inolvidable para celebrar el fin de este largo e intenso encierro.

Alejandro Estrada reveló lo que haría con el dinero del premio de La casa de los famosos

Así mismo, Alejandro Estrada también sorprendió con su respuesta asegurando que le gustaría invertir en sus negocios, garantizar el estudio de su hijo Tomás, y por qué no, tener otro hijo, respuesta que tomó por sorpresa a Tomás.

Con la cuenta regresiva en marcha y las votaciones digitales ardiendo en las plataformas, Valentino Lázaro espera que el apoyo de su enorme comunidad digital lo catapulte directo hacia el triunfo, listo para apagar las luces de la casa y encender los motores del yate de sus sueños.

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