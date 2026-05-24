La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia está viviendo sus días más intensos y decisivos. Tras semanas de encierro, complejas alianzas, polémicas y una convivencia al límite, el reality del Canal RCN ya palpita su gran gala final.

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En medio de la expectativa, el reconocido actor y empresario Alejandro Estrada ha logrado consolidarse como uno de los favoritos de la competencia, convirtiéndose en el primer finalista confirmado de esta edición y quedando a un solo paso del gran premio de la temporada, al cual ya le tiene destino en caso de ganárselo.

Alejandro Estrada sorprendió al revelar sus planes si se ganara La casa de los famosos Colombia

Con la mira puesta en el codiciado título, las emociones se trasladaron a la mesa en el más reciente y último Brunch de la temporada. En este espacio, diseñado para que los semifinalistas bajen la guardia y abran sus corazones ante las cámaras, Estrada no ocultó su deseo de triunfar y compartió de forma muy sincera el destino que le daría a los 400 millones de pesos que recibirá el ganador del reality.

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Lejos de excentricidades, el actor cucuteño demostró que tiene los pies puestos en la tierra y que su prioridad absoluta es su entorno familiar y su crecimiento profesional. Alejandro afirmó que una parte sustancial del millonario botín sería usada directamente a sus negocios personales, buscando potenciar su faceta como empresario. Asimismo, conmovió al público al manifestar su profundo deseo de ayudar económicamente a uno de sus tíos y, de manera primordial, asegurar el futuro universitario y profesional de su hijo Tomás, quien ha sido su mayor motor a lo largo de esta desafiante experiencia.

Alejandro Estrada confesó que le gustaría ser padre por segunda vez

Sin embargo, el momento que más llamó la atención de la mañana, llegó cuando el actor confesó un anhelo personal que tenía muy bien guardado. Alejandro sorprendió a sus compañeros de mesa al revelar que, dentro de sus planes de vida a mediano plazo, le haría inmensa ilusión convertirse en padre por segunda vez, detallando con una sonrisa que sueña con tener una niña:

"Si se me da la oportunidad también, tendría otro hijo”

La inesperada declaración no solo dejó mudos a los demás participantes, sino que desató una inmediata y divertida reacción de asombro en su hijo Tomás, quien se encontraba presente y cuya cara de total sorpresa se convirtió en el blanco de comentarios en las redes sociales. Así mismo, Juanda Caribe, Valentino, Beba y Tebi respondieron a la misma pregunta, afirmando que, si se llevaran el premio, el dinero estaría destinado al crecimiento personal y el de sus familias.

La recta final está puesta sobre la mesa y los semifinalistas están concentrados en ganarse el corazón el público, el cual tiene la última palabra para elegir al ganador o ganadora de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, la cual tendrá su final el próximo viernes 29 de mayo por las pantallas del Canal RCN.