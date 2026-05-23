Alejandro Estrada y Beba lloraron en la graduación de La casa de los famosos; ¿qué dijeron?

Alejandro Estrada y Beba no pudieron contener las lágrimas en la graduación de La casa de los famosos Colombia 3.

Alejandro Estrada y Beba se conmovieron frente a sus familiares en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos: Canal RCN)

Artículos relacionados Viral Causa de muerte de Yulixa Toloza es confirmada oficialmente por Medicina Legal

¿Por qué Alejandro Estrada y Beba lloraron en la graduación de La casa de los famosos Colombia 3?

Antes de la gala de eliminación en la que se definirán los cuatro finalistas del programa, los participantes vivieron una emotiva ceremonia en la que recibieron un reconocimiento por la disciplina y la perseverancia, y por haber llegado hasta esta instancia del juego en compañía de sus familiares, lo que convirtió el momento en algo muy especial para algunos.

Alejandro agradeció al jefe por la tolerancia durante los 132 días de encierro, por las enseñanzas y por permitirle fortalecer su vínculo con su hijo.

Beba, por su parte, recibió el reconocimiento de manos de su esposo y lloró al decir que su paso por la casa será un recuerdo imborrable.

La barranquillera aseguró que siente que está donde está porque no planeó nada y dejó que el juego fluyera, alegando que merece estar ahí tanto como sus compañeros y sintiéndose afortunada no solo por ser semifinalista, sino por vivir una experiencia tan única.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció el hijo de reconocido actor a sus 14 años: con esta dolorosa fotografía lo confirmó

¿Cómo reaccionaron los familiares de los participantes en la graduación de La casa de los famosos Colombia 3?

Los habitantes de la casa recibieron mensajes de apoyo de sus familiares, lo que generó un ambiente cargado de emociones.

Para los famosos, fue la oportunidad de valorar el esfuerzo realizado durante más de cuatro meses de convivencia, pruebas y tensiones.

El reconocimiento simbolizó el cierre de una etapa y la preparación para la recta final, donde cada decisión y cada voto del público será determinante.

Artículos relacionados Mariana Zapata Mariana Zapata reveló cuál fue el momento que la obligó a buscar ayuda profesional en La casa de los famosos

La gala de eliminación definirá a los cuatro finalistas del reality. En la placa se encuentran Beba, Juanda Caribe y Valentino Lázaro, mientras que Alejandro Estrada y Tebi ya aseguraron su lugar en la última etapa.

La tensión es evidente, pues cada uno de los nominados representa una historia distinta dentro del programa y cuenta con seguidores que han acompañado su proceso.

ENTÉRATE DE TODO EN LA GALA HOY A LAS 8 DE LA NOCHE POR EL CANAL RCN. Y DISFRUTA DE 24/7 por la App