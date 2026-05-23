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¡Se acabó la espera! Shakira lanzó oficialmente el video de la canción del mundial; ¿aparece Lucho Díaz?

Shakira estrenó el video de “Dai Dai”, un homenaje cultural que une música, baile y estrellas del deporte mundial.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Shakira hizo el lanzamiento oficial del video de la canción "Dai Dai".
Shakira hizo el lanzamiento oficial del video de la canción "Dai Dai" en plataformas digitales. (Foto: Charly Triballeau/AFP)

Shakira hizo el lanzamiento oficial del video de la canción del mundial “Dai Dai” junto a Burna Boy.

Shakira y Luis Díaz protagonistas en el video oficial de la canción "Dai Dai".
Shakira y Luis Díaz protagonistas en el video oficial de la canción "Dai Dai". (Foto: Canal RCN)

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¿Cuándo fue el lanzamiento del video oficial de la canción del mundial “Dai Dai”?

Este 23 de mayo salieron las imágenes oficiales del tema que acompañará el evento durante su mes de duración.

El video comienza con varias de las estrellas del fútbol que estarán presentes en el mundial, entre los que se encuentra el colombiano Lucho Díaz, el argentino Lionel Messi, el inglés Harry Kane, entre muchos otros, que le dicen a Shakira que están listos.

La canción inicia con la barranquillera bailando junto a un grupo de mujeres y niños en diferentes locaciones que representan las sedes del mundial, mientras Burna Boy aparece en fragmentos cantando y mencionando a leyendas del deporte como Maradona, Pelé, Ronaldo, Maldini, Romario, El Pibe Valderrama, Iniesta y más.

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El tema combina ritmos colombianos y africanos, convirtiéndose en un homenaje a las raíces de la artista y en un puente cultural que conecta a millones de personas.

El video, disponible en YouTube, alcanzó más de 200 mil reproducciones en menos de una hora tras su estreno, demostrando el alcance global de Shakira y la expectativa que genera cada una de sus participaciones en eventos deportivos.

La artista acompañó la publicación etiquetando a varios jugadores que estarán en el mundial, buscando no solo ampliar el alcance, sino también generar interacción directa con las figuras del fútbol.

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¿Cómo reaccionaron los aficionados al video oficial de la canción del mundial “Dai Dai”?

La respuesta del público fue inmediata: comentarios de orgullo, emoción y apoyo se multiplicaron en redes sociales, reafirmando el lugar de Shakira como referente cultural y musical en este tipo de escenarios.

Cada lanzamiento suyo se convierte en tendencia y en un fenómeno que trasciende lo musical para convertirse en parte de la memoria colectiva.

La colombiana ha dejado huella en cada mundial en el que ha participado. Desde “Hips Don’t Lie” en Alemania 2006, pasando por “Waka Waka” en Sudáfrica 2010, hasta “La La La” en Brasil 2014, sus canciones se han convertido en himnos que acompañan a los aficionados.

“Dai Dai” se suma a esa lista con una propuesta fresca que mezcla sonidos tradicionales con fusiones modernas, reafirmando su capacidad de reinventarse y de conectar con distintas culturas.

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