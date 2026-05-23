Estos son los artistas invitados a la última fiesta de La casa de los famosos; ¿estarán los familiares?

La casa de los famosos Colombia 3, se acerca a su final y los participantes vivirán su última fiesta antes de conocer al gran ganador.

Los famosos se preparan para la gran final de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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Tras más de cuatro meses de competencia, este domingo conoceremos a los 4 finalistas de esta temporada con la eliminación de uno de los famosos en riesgo, que en este caso son Juanda Caribe, Beba y Valentino Lázaro, ya que Alejandro Estrada y Tebi aseguraron su cupo.

¿Quiénes son los artistas invitados a la última fiesta de La casa de los famosos Colombia 3?

Como era de esperarse, el Jefe quiere despedir a los familiares que acompañaron a los participantes esta semana con una fiesta inolvidable para ellos y para el público.

La celebración contará con música popular y de despecho de la mano de Shaira, ritmos urbanos con La Factoría y lo mejor de la música actual con DJ Pece de la emisora El Sol.

Los familiares se despedirán por lo alto y dejarán la motivación de los concursantes al máximo para enfrentar la semana final del juego.

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Estrada aseguró su lugar al no ser nominado ni por el público ni por la casa, mientras que Tebi ganó el último poder de salvación del programa.

Los familiares han sido clave en el ánimo de los famosos y su despedida marca un punto de inflexión en la recta final.

Los finalistas tendrán que convocar a un excompañero como jefe de campaña, una dinámica que promete sorpresas y reencuentros inesperados.

Los seguidores del formato ya especulan sobre qué personalidades volverán a la casa y cómo influirán en el desenlace.

Las votaciones ya están abiertas y será Colombia quien decida quién será el último eliminado de esta telenovela de la vida real.

La música, la emoción y la tensión se mezclan en una noche que marca el inicio del desenlace de una temporada llena de polémicas, romances, alianzas y momentos inolvidables.

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