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Tebi Bernal usó su poder de salvación y sorprendió con inesperada confesión; así quedó la placa final

Tebi Bernal definió la placa final tras usar el último poder de salvación en La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La casa de los famosos Colombia conoció a su segundo finalista.
Tebi Bernal usó el poder de salvación en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia conoció este 22 de mayo al segundo finalista de la tercera temporada. Se trata de Tebi Bernal, quien usó su poder de salvación luego de habérsela ganado al líder de la semana, es decir Alejandro Estrada.

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¿Qué decisión tomó Tebi Bernal con la salvación en La casa de los famosos Colombia?

En la gala de esta noche, Tebi Bernal dio a conocer su decisión a Carla Giraldo y Marcelo Cezán, quienes escucharon cómo el participante expresó sin dudar que se salvaría a sí mismo de la placa de eliminación, dejando definida la placa final.

Tras salir de placa, el participante no solo se convirtió en el segundo finalista, pues el primero fue Alejandro Estrada, sino que además dejó a Valentino Lázaro, Beba y Juanda Caribe enfrentándose el próximo domingo en la última jornada de eliminación.

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Tebi, sin filtro, lanzó una pulla a algunos compañeros de La casa de los famosos Colombia con un fuerte mensaje.

La casa de los famosos Colombia conoció a su segundo finalista.
Tebi Bernal usó el poder de salvación en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

“Para todos los que no me incluyeron en el top 5, me les metí al top 4 y me metí. Y me salvó a mí mismo”, expresó el participante frente a todos.

Carla reaccionó de inmediato y le dijo que esperaba que hiciera locuras con la salvación.

Tebi respondió que por su mente sí pasaron varias cosas, mientras Carla le insistía en que contara si había pensado cambiar el juego.

¿A quién pensaba salvar Tebi Bernal con su poder de salvación en La casa de los famosos?

Por lo que intervino su amigo Wakanda, quien está de visita en la semana de familiares, diciendo que quería que salvara a Juan. Tebi respondió “él nunca fue creyente” mientras lo señalaba.

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Por supuesto, esto generó una reacción en Juanda Caribe, quien escuchaba atento la conversación, pero y con su gesto de sorpresa sin mencionar ninguna palabra.

La casa de los famosos Colombia conoció a su segundo finalista.
Tebi Bernal usó el poder de salvación en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Aunque Tebi dijo que sentirse al límite lo hacía feliz, también aseguró que pensó en los equipos de trabajo y en las personas que están afuera “dándose la pela”, donde mencionó especialmente a Alexa.

Mientras tanto, Carla Giraldo lo felicitó y le dijo: “A partir de este momento eres el segundo finalista de La casa más famosa de Colombia”.

La decisión también generó reacción en Tomy y Wakanda, quienes le dieron un apretón de manos mientras varios de los presentes aplaudían.

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