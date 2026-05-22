Beba de la Cruz se quebró y rompió en llanto antes de la eliminación en La casa de los famosos

Los sentimientos están a flor de piel en La casa de los famosos Colombia a pocos días de la gran final.

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Con la tensión creciendo dentro de la competencia y la eliminación cada vez más cerca, Beba de la Cruz no pudo contener las lágrimas y protagonizó un emotivo momento que conmovió a varios de sus compañeros.

La participante se mostró bastante afectada al hablar sobre el apego emocional que desarrolló con el reality y el miedo que siente de abandonar nuevamente la competencia.

Beba de la Cruz no aguantó más y lloró al hablar de su posible salida del reality (Foto Canal RCN)

¿Por qué Beba rompió en llanto dentro de La casa de los famosos Colombia?

Todo ocurrió mientras Beba conversaba con Esmeralda, la mamá de Juanda Caribe, sobre todo lo que ha significado para ella participar en el reality.

Durante la charla, la creadora de contenido confesó que se siente muy aferrada a la experiencia que ha vivido dentro de la casa, incluso desde la primera vez que fue eliminada semanas atrás.

Beba recordó que cuando salió de la competencia no quiso regresar inmediatamente a Barranquilla, pues todavía mantenía la esperanza de volver al programa.

Según explicó, decidió quedarse en Bogotá realizando entrevistas y otros compromisos mientras esperaba una posible oportunidad de reingresar.

Al recordar ese momento, la participante no pudo evitar quebrarse emocionalmente, especialmente porque actualmente vuelve a estar en riesgo de eliminación.

Su esposo, Andrés, quien también se encontraba acompañándola, confirmó que ambos permanecieron varios días más en Bogotá esperando que existiera alguna posibilidad de regresar al reality.

Además, Beba confesó que para ella volver a Barranquilla significaría “soltar” toda la experiencia que construyó dentro de La casa de los famosos Colombia.

La participante también aseguró que le afectó ver a todos sus compañeros tan unidos y expresó que extrañará compartir diariamente con Valentino Lázaro.

Andrés terminó consolándola y apoyándola en medio del difícil momento emocional que atraviesa dentro de la competencia.

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¿Quiénes están en riesgo de eliminación en La casa de los famosos Colombia?

El primer finalista confirmado del reality fue Alejandro Estrada, quien logró asegurar su cupo a la final tras no ser nominado ni por sus compañeros ni por el público.

Mientras tanto, cuatro participantes quedaron en placa de eliminación y uno de ellos abandonará definitivamente la competencia el próximo domingo.

Beba de la Cruz fue nominada por Mariana Zapata, última eliminada del reality. Por su parte, Valentino quedó nominado por el público, mientras que Juanda Caribe y Tebi Bernal fueron enviados a placa por decisión de sus compañeros.