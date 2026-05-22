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Yaya Muñoz rompió el silencio sobre Tebi y reveló doloroso episodio de su pasado: "me iba a casar"

La presentadora habló sobre el pasado que tuvo con Tebi Bernal y aseguró que el influenciador habría afectado seriamente una relación sentimental muy importante para ella.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Yaya Muñoz lanzó delicada acusación contra Tebi Bernal y lo culpó del fin de su relación
Yaya Muñoz lanzó delicada acusación contra Tebi Bernal y lo culpó del fin de su relación (Foto Canal RCN)

Yaya Muñoz volvió a dar de qué hablar luego de pronunciarse públicamente sobre su pasado con Tebi Bernal.

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La exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró que su relación con el influenciador terminó en muy malos términos y lanzó delicadas declaraciones sobre el impacto que, según ella, tuvo en una relación importante de su vida.

Las declaraciones surgieron después de que, dentro del reality, varios participantes hablaran sobre el supuesto romance que habrían tenido Yaya y Tebi años atrás, tema que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Yaya Muñoz rompió el silencio sobre Tebi Bernal y reveló doloroso episodio de su pasado
Yaya Muñoz rompió el silencio sobre Tebi Bernal y reveló doloroso episodio de su pasado (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Valentino sobre Yaya Muñoz y Tebi Bernal?

Todo comenzó durante una conversación entre varios participantes de La casa de los famosos Colombia, cuando Valentino Lázaro mencionó que entre Yaya Muñoz y Tebi Bernal existió una relación sentimental.

Tebi confesó que la presentadora marcó su vida y aclaró que, aunque tuvieron una relación cercana, nunca llegaron a oficializar un noviazgo formal. Sin embargo, también reconoció que actualmente no tienen una buena relación.

Las palabras del participante generaron revuelo en redes sociales y llevaron a Yaya Muñoz a reaccionar públicamente.

Inicialmente, la presentadora aseguró que no entendía por qué Tebi seguía hablando de ella, especialmente porque, según afirmó, la relación entre ambos terminó “en muy malos términos”.

Yaya Muñoz hizo fuerte confesión sobre Tebi Bernal y una relación que terminó destruida
Yaya Muñoz hizo fuerte confesión sobre Tebi Bernal y una relación que terminó destruida (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre su relación con Tebi Bernal?

Durante una entrevista en Buen día Colombia, Yaya Muñoz decidió profundizar en el tema y explicó las razones por las que terminó alejándose de Tebi Bernal.

Según la presentadora, el influenciador se habría involucrado en una relación sentimental importante que ella tuvo en el pasado, situación que terminó afectando seriamente su vínculo amoroso.

Yaya aseguró que Tebi dijo cosas que perjudicaron a su expareja y confesó que siente que él debería disculparse con esa persona.

Además, lo describió como “una mujer dolida” que escribía y contaba cosas “desde la rabia”.

“Se involucró y se metió en una relación que yo tuve pasada, fue dijo muchas cosas [...] Lo que hace una mujer cuando está dolida, que va y escribe cosas de ardida, cuenta cosas que no”, reveló Yaya Muñoz.

La presentadora aclaró que no habla del tema por resentimiento o porque no haya superado la situación, sino porque considera que la relación que perdió era muy importante para ella.

Incluso, reveló que se trataba de la persona con la que iba a casarse y afirmó que, según su versión, las mentiras y comentarios de Tebi Bernal terminaron afectando profundamente esa historia sentimental.

“Era con la persona con la que yo me iba a casar [...] Fue y mintió y dijo muchas cosas”, agregó Yaya.

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