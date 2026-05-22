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Así fue el cumpleaños de Thiago, hijo de Cintia Cossio, en exclusivo hotel de República Dominicana

Cintia Cossio mostró detalles de la celebración del cumpleaños de Thiago en un lujoso hotel de República Dominicana.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El lujoso cumpleaños de Thiago que Cintia Cossio celebró en República Dominicana
Cintia Cossio sorprendió con detalles del cumpleaños de Thiago en República Dominicana. (Foto: Canal RCN)

Cintia Cossiocompartió con sus seguidores cómo ha celebrado el cumpleaños de su hijo Thiago durante unas vacaciones familiares en República Dominicana.

La influenciadora antioqueña mostró varios momentos de la celebración a través de sus redes sociales, donde dejó ver que se hospedaron en un lujoso hotel temático de Nickelodeon.

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¿Cómo celebró Cintia Cossio el cumpleaños de su hijo Thiago?

En imágenes y videos, Cintia ha enseñado algunos de los espacios del lujoso hotel, así como varias actividades que realizaron en familia para festejar esta fecha especial.

Por medio de sus historias de Instagram, la creadora de contenido compartió detalles y de los momentos que vivieron durante la celebración.

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En una de las publicaciones mostró a su hijo Thiago junto al pastel azul de cumpleaños mientras en otro video a su pequeño hijo, Lorenzo tratando de comer de la torta.

El lujoso cumpleaños de Thiago que Cintia Cossio celebró en República Dominicana
Cintia Cossio sorprendió con detalles del cumpleaños de Thiago en República Dominicana. (Foto: Canal RCN)

Pero antes del viaje Cintia Cossio fiel a su estilo también aprovechó para hacerle una pequeña broma su hijo.

¿Qué broma le hizo Cintia Cossio a su hijo Thiago en su cumpleaños?

En un video que compartió en su cuenta de TikTok, la influenciadora contó que su hijo Thiago es muy dedicado con sus estudios y suele ser bastante responsable con las tareas del colegio.

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“Es súper estricto con sus estudios, con su colegio”, comentó Cintia mientras explicaba le tocó enviar algunas tareas escolares por correo electrónico.

La creadora de contenido reveló que durante la mañana Thiago había enviado una actividad de matemáticas, por lo que se le ocurrió hacerle una broma relacionada con el colegio.

El lujoso cumpleaños de Thiago que Cintia Cossio celebró en República Dominicana
Cintia Cossio sorprendió con detalles del cumpleaños de Thiago en República Dominicana. (Foto: Canal RCN)

“Le hice creer que nos hicieron un llamado de atención en el colegio porque envió una carta muy pasada de tono a la profesora de matemáticas”, contó entre risas.

En el video, Cintia mostró la reacción del niño luego de que supuestamente ella saliera de una reunión relacionada con el tema.

Al escuchar la situación, Thiago reaccionó de inmediato diciendo: “Yo no hice eso”, mientras comenzaba a llorar asegurando que él no había escrito ninguna carta.

Finalmente, Cintia Cossio decidió contarle a su hijo que todo se trataba de una broma luego de verlo preocupado por lo ocurrido.

Tras escuchar que era una broma, Thiago respondió diciendo que “lo sabía”, mientras ambos terminaban riéndose.

 

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