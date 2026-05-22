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Maiye Torrex rompió el silencio tras los señalamientos de dañar la relación de Juanda Caribe y Sheila

Maiye Torrex se pronunció tras señalamientos de que habría dañado la relación de Juanda Caribe y Sheila Gándara.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Maiye Torrex respondió a quienes la culpan por situación entre Juanda Caribe y Sheila Gándara.
Maiye Torrex habló sin filtro tras señalamientos sobre Juanda Caribe y Sheila Gándara. (Fotos: Canal RCN)

La hermana de Alexa Torrex, Maiye, sorprendió al pronunciarse tras los señalamientos de que habría dañado la relación de Juanda Caribecon su expareja sentimental Sheila Gándara.

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¿Por qué culpan a la hermana de Alexa de dañar la relación de Juanda Caribe y Sheila Gándara?

Todo comenzó luego de que circulara una imagen en la que Maiye aparece junto a la mujer que habría filtrado las conversaciones con Juanda Caribe, situación que desató la polémica con Sheila Gándara y que, habría sido una de las razones de la ruptura.

Hace unos días, la mujer de los chats realizó un en vivo en el que aseguró que no toda la conversación con Juanda Caribe era real y que algunas partes habían sido alteradas, pues correspondían al año 2017.

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Tras ese en vivo y luego de que se conociera la fotografía junto a Maiye Torrex, muchos usuarios comenzaron a señalar a la hermana de Alexa como una de las personas responsables de generar toda la polémica alrededor del participante de La casa de los famosos Colombia.

Maiye Torrex respondió a quienes la culpan por situación entre Juanda Caribe y Sheila Gándara.
Maiye Torrex habló sin filtro tras señalamientos sobre Juanda Caribe y Sheila Gándara. (Foto: Canal RCN)

Por esta razón, Maiye Torrex decidió pronunciarse públicamente y compartió un video en sus redes sociales donde habló sobre la situación y respondió a quienes la están señalando.

¿Qué respondió Maiye Torrex sobre Juanda Caribe y Sheila?

En el video, Maiye dejó claro que no tiene relación con la polémica.

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“Cómo así, de por Dios, terrible la situación”, expresó inicialmente mientras desmentía el rumor sobre que ella le habría “dañado la vida a Juanda Caribe”.

Además, aseguró que jamás haría algo así y explicó que, según ella, si Juanda Caribe tiene actualmente esa reputación en Colombia no sería por algo relacionado con ella.

Maiye Torrex respondió a quienes la culpan por situación entre Juanda Caribe y Sheila Gándara.
Maiye Torrex habló sin filtro tras señalamientos sobre Juanda Caribe y Sheila Gándara. (Foto: Canal RCN)

“Jamás haría una cosa de esas y si Juanda Caribe tiene esa reputación en Colombia es porque ha tirado factos a la gente que no le gusta, no porque yo haya hecho algo para dañarle la reputación”, dijo.

Asimismo, Maiye aseguró que ni siquiera conoce personalmente al participante, por lo que no puede hablar ni bien ni mal de él: “Cuando yo los conozca les puedo decir si me cae bien o mal”, agregó.

También habló sobre Sheila Gándara y comentó que: “si la nena le terminó antes de que él saliera para hablar”, y mencionó que de pronto lo estaba haciendo para “sonar” o “se cansó”, haciendo referencia a situaciones pasadas en la relación de Juanda Caribe y Sheila.

Finalmente, Maiye aclaró que la mujer de los chats la conoce por el gimnasio, allí se tomaron una fotografía e hicieron un TikTok juntas.

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