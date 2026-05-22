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Beba reaccionó furiosa tras perder la prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos

Beba no pudo ocultar su sentir y soportar el picante tras perder prueba en La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Beba no soportó el picante tras perder prueba en La casa de los famosos junto a Andrés
Beba explotó contra Andrés tras perder reto y terminar castigada en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia tuvo su última prueba de beneficio y castigo en parejas, un reto de ‘equitación’ vegana.

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¿Cómo fue la última prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia?

Cada famoso junto a su familiar debía pasar obstáculos con un caballo de madera en una pista con varios retos. Los obstáculos debían ser pasados a contrarreloj y ganaba quien lograra hacerlo en el menor tiempo.

Además, se penalizaba con aumento de tiempo si no pasaban correctamente alguna parte del circuito. Las dos parejas con el mejor tiempo se llevaban el beneficio, mientras que las dos parejas perdedoras recibirían el castigo.

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Los primeros en comenzar fueron Beba y Andrés, siguieron la mamá de Juanda Caribe y él, luego Alejandro y su hijo Tomy y finalmente Tebi y su amigo Wakanda.

Beba no soportó el picante tras perder prueba en La casa de los famosos junto a Andrés
Beba explotó contra Andrés tras perder reto y terminar castigada en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Pero en realidad varios fueron muy divertidos en medio del reto, pues debían actuar como caballos e incluso hacer pasos finos y al final realizar un relinche.

Tras varias pasadas por los obstáculos, Valentino y su mamá, además de Tebi y su amigo Wakanda fueron los ganadores del beneficio.

Y los del castigo fueron Beba junto a su esposo Andrés, asimismo Alejandro y su hijo Tomy.

¿Cuál fue el beneficio y qué castigo recibieron los perdedores en La casa de los famosos?

Por su parte, Beba reaccionó diciendo a su esposo que no quería tener el último castigo y que él era el “culpable”, mientras Andrés reaccionó diciendo que le había quitado la suerte a ella.

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En una conversación posterior, Beba seguían insistiendo en que era culpa de su esposo y ella le repetía: “La hiciste perder”.

En la gala de la noche del 22 de mayo, Marcelo y Carla dieron a conocer a los famosos y sus familiares de qué se trataba el último beneficio y cuál sería el castigo que recibirían los que perdieron.

Beba no soportó el picante tras perder prueba en La casa de los famosos junto a Andrés
Beba explotó contra Andrés tras perder reto y terminar castigada en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Para Valentino y su mamá, además de Tebi y su amigo Wakanda, el beneficio fue una cena especial para las dos parejas ganadoras.

Por su parte, el castigo consistía en probar diferentes niveles de picante. En cinco niveles distintos, Beba y Andrés no disfrutaron mucho la actividad y se vieron bastante afectados por el picante.

Por el contrario, Alejandro y Tomy disfrutaron el reto y reaccionaron de manera tranquila.

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