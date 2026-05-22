Camilo Trujillo causó revuelo tras anunciar inesperado contenido para "mayores": "llegó el momento"

Camilo Trujillo volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de compartir un video que terminó confundiendo y sorprendiendo a muchos de sus seguidores.

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El actor y exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró que comenzaría a realizar “contenido para adult0s”, una frase que rápidamente generó todo tipo de reacciones en internet.

Camilo Trujillo habló de su nuevo “contenido para mayores” y desató todo tipo de reacciones (Foto Canal RCN)

¿Camilo Trujillo comenzará a hacer contenido para mayores?

Por medio de un video compartido en sus redes sociales, Camilo Trujillo aseguró que empezaría a realizar “contenido para adult0s”, causando sorpresa entre muchos de sus seguidores.

El actor comentó que muchas personas le habían pedido ese tipo de publicaciones, por lo que finalmente había decidido dar el paso.

La frase causó sorpresa inmediata entre sus seguidores, quienes comenzaron a reaccionar pensando que el creador de contenido estaba hablando de otro tipo de contenido mucho más subido de tono.

Sin embargo, segundos después aclaró que no se refería al tipo de contenido que muchos estaban imaginando.

El actor reveló que una de las llantas de su carro se había pinchado y explicó que el supuesto contenido para adult0s consistía en enseñar cómo resolver situaciones cotidianas que suelen enfrentar las personas en la vida adulta.

El video rápidamente comenzó a viralizarse en distintas plataformas gracias al doble sentido con el que el actor jugó durante los primeros segundos de la grabación.

“Llegó el momento de mostrarles mi contenido para adult0s, algunos lo pidieron y llegó el momento. Me acaba de pasar en estos momentos, me acabo de pinchar y les voy a mostrar lo que se debe hacer” comentó

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¿Cómo reaccionaron las redes al video de Camilo Trujillo?

Las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer y muchos confesaron que inicialmente pensaron que Camilo iba a anunciar otro tipo de contenido.

Varios seguidores aseguraron entre bromas que ya se habían emocionado antes de descubrir que todo se trataba de un tutorial para cambiar una llanta.

Otros usuarios aprovecharon para seguir el chiste y comentaron que el verdadero contenido para adultos debería incluir dolores de espalda, cuentas por pagar y medicamentos.

Muchos también destacaron el sentido del humor del actor y la creatividad que tuvo para sorprender a sus seguidores con el inesperado giro del video.