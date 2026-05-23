Alexa Torrex reaccionó al ver a Tebi como segundo finalista de La casa de los famosos; así celebró

Alexa Torrex sorprendió con su reacción al enterarse que Tebi es finalista de La casa de los famosos Colombia 3.

Alexa Torrex demostró que sigue firme con Tebi tras llegar a la gran final de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Alexa Torrex al conocer que Tebi se convirtió en el segundo finalista de La casa de los famosos Colombia 3?

El pasado 22 de mayo, Tebi usó el poder de salvación que le ganó a sus compañeros para sacarse de la placa de nominados y convertirse en el segundo finalista de esta temporada junto al actor Alejandro Estrada.

El cucuteño no fue el único que celebró la noticia, pues Alexa cantó y besó el post que Canal RCN compartió en redes sociales.

La escena generó todo tipo de comentarios entre los seguidores del programa. Muchos esperan que, al terminar el reality, se defina qué pasará con este romance, mientras otros aseguran que Alexa está enamorada sola y que podría llevarse una decepción.

Aunque Tebi ha manifestado que no quiere una relación formal con la cucuteña, la expectativa se centra en lo que decidirán al reencontrarse y en cómo reaccionará Alejandra Salguero, expareja del finalista.

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¿Quiénes quedaron en riesgo de abandonar La casa de los famosos Colombia 3?

Con la salvación de Tebi, quedaron en riesgo de abandonar el juego Valentino Lázaro, Beba y Juanda Caribe, quienes dependen de las votaciones del público para asegurar su cupo en la gran final.

Los familiares de los participantes también se despiden del reality, cerrando una etapa emotiva que da inicio a la última semana de competencia.

En este tramo final se conocerá al ganador de los 400 millones de pesos, un premio que ha sido motivo de estrategias, alianzas y traiciones dentro de la casa más famosa del país.

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Mientras espera el desenlace del programa y la definición de su rol como jefa de campaña de alguno de sus amigos, Alexa continúa en medio de polémicas públicas.

Con Melissa Gate ha intercambiado indirectas sobre la falsedad y la envidia, mientras que con Yaya Muñoz protagonizó un enfrentamiento en vivo que incluyó comentarios sobre Tebi y hasta alusiones a olores corporales.

Estos episodios han mantenido a Alexa bajo el escrutinio público, reforzando su papel como una de las figuras más controversiales de la temporada.