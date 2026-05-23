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Yaya Muñoz reveló que Tebi Bernal le dañó su compromiso matrimonial; ¿hay resentimiento?

Yaya Muñoz aseguró que Tebi dañó su compromiso matrimonial y dejó claro que no hubo disculpas ni reconciliación.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Yaya Muñoz hizo fuertes acusaciones en contra de Tebi.
Yaya Muñoz hizo fuertes acusaciones en contra de Tebi en el programa Buen Día Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Yaya Muñoz rompió el silencio e hizo fuertes acusaciones en contra de Tebi Bernal en el programa matutino Buen Día Colombia.

Yaya Muñoz aseguró sentirse dolida con Tebi.
Yaya Muñoz aseguró sentirse dolida con Tebi por su comportamiento. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué señalamientos hizo Yaya Muñoz en contra de Tebi en Buen Día Colombia?

Durante la emisión, los periodistas le preguntaron sobre su relación con el finalista de La casa de los famosos Colombia 3.

La presentadora aseguró que no quedó en buenos términos con él porque, según su relato, Tebi se metió en la relación que tenía con el hombre con el que pensaba casarse.

Muñoz afirmó que el paisa buscó a su expareja para decirle mentiras y que incluso se burló de su historia sentimental en redes sociales, disfrazándose como su exprometido.

Para ella, fue un momento doloroso que terminó por frustrar sus planes de matrimonio.

Además, señaló que Tebi nunca se disculpó y que, por el contrario, se comportó de manera infantil, razón por la cual no mantienen una buena relación.

Las declaraciones sorprendieron a los panelistas, quienes manifestaron haber quedado de una sola pieza.

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¿Cómo reaccionaron los seguidores a las acusaciones de Yaya Muñoz contra Tebi Bernal?

La imagen de Tebi como finalista del reality contrasta con las acusaciones de Yaya, generando debate entre los seguidores del programa.

Muchos consideran que Yaya hace estas revelaciones para afectar la percepción del público sobre el paisa, justo en la recta final de la competencia.

Yaya también se enfrentó a Alexa Torrex, a quien llamó “migajera” en vivo por su relación con Tebi.

Este episodio fue interpretado por los internautas como una muestra de celos, ya que Muñoz sigue contando situaciones del pasado que, según ellos, buscan afectar el vínculo entre el finalista y la cucuteña.

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La expareja de Tebi, Alejandra Salguero, también ha hecho señalamientos en su contra, lo que aumenta la presión sobre el finalista.

Sin embargo, será solo después de la final cuando Bernal tenga la oportunidad de responder directamente a las acusaciones y aclarar su versión de los hechos.

La última semana de La casa de los famosos Colombia 3 promete ser decisiva no solo por la competencia, sino también por las polémicas que rodean a sus protagonistas.

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