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Reconocido cantante rompió el silencio tras su salida del clóset en una entrevista, ¿quién?

Los internautas han generado múltiples reacciones en redes al ver que destacado cantante salió públicamente del clóset.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocido cantante rompió el silencio tras su salida del clóset en una entrevista, ¿quién?
¿Quién es el reconocido cantante que habló de su salida del clóset? | Foto: Freepik

En las últimas horas, un reconocido cantante se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al hacer una inesperada confesión mediante sus redes sociales, en especial, por hacer varias confesiones sobre su vida.

Por su parte, el destacado cantante aprovechó la oportunidad para abrir su corazón con sus seguidores y aclarar detalles acerca de su orientación, pues, lo hizo mediante una canción.

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¿Quién es el reconocido cantante que ha sido tendencia tras revelar cómo salió del clóset?

El nombre de Johann Vera se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por demostrar su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por revelar mediante una entrevista cómo salió del clóset al hacer pública su orientación.

Reconocido cantante rompió el silencio tras su salida del clóset en una entrevista, ¿quién?
Esto dijo Johann Vera sobre su salida del clóset. | Foto: Freepik

Con base en esto, Johann Vera tuvo una entrevista con un reconocido medio digital colombiano de Red Más TV, en el que confesó que salió del clóset hace un largo periodo de tiempo, pues, a pesar de los temores en los que se enfrentó, expresó que lo hizo mediante una de sus canciones, expresando las siguientes palabras:

“Cuando las palabras no bastan llega la música, pues hablé públicamente de mi orientación a través de la canción clóset. Aunque me demoré treinta minutos en escribirla, este proceso duró aproximadamente seis años”, agregó Johann Vera.

En medio de estas palabras, los internautas generaron una ola de comentarios mediante las distintas plataformas digitales por abrir su corazón públicamente, pues, se ha sentido cómodo con la decisión que tomó en su pasado.

Reconocido cantante rompió el silencio tras su salida del clóset en una entrevista, ¿quién?
Así salió Johann Vera del clóset. | Foto: Freepik

¿Cuál ha sido el importante legado que ha tenido Johann Vera a lo largo de su carrera profesional?

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Es clave mencionar que Johann Vera ha tenido la oportunidad en destacarse en un reconocido cantante, en especial, por demostrar que cuenta con múltiples habilidades en el campo artístico.

Así también, adquirió gran popularidad no solo por ser un destacado cantante de Ecuador, sino que también, vivió varios años en Colombia, cuyo país le abrió la oportunidad para destacarse en distintas partes del mundo.

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