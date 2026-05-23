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Sale a la luz un video de Aida Victoria Merlano junto a un hombre que le propuso noviazgo, ¿quién?

Aida Victoria es tendencia en redes tras la especial propuesta de noviazgo que recibió y besó al hombre en pleno video.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Sale a la luz un video de Aida Victoria Merlano junto a un hombre que le propuso noviazgo, ¿quién?
¿Cómo le propuesieron noviazgo a Aida Victoria Merlano? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Aida Victoria Merlano se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también por aparecer con un misterioso hombre de manera cercana en sus redes sociales.

Por el momento, la noticia ha generado una ola de comentarios por parte de los internautas, quienes se sorprendieron al ver la inesperada propuesta que recibió Aida Victoria en las últimas horas.

Con base en esto, las redes sociales han generado todo tipo de opiniones al ver que aparentemente Aida Victoria está atravesando por una nueva etapa en estos momentos de su vida.

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¿Cuál fue la inesperada propuesta que recibió Aida Victoria en las últimas horas?

Es clave mencionar que Aida Victoria Merlano se ha destacado no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, en contarles a sus seguidores varios acontecimientos de lo que hace en su vida cotidiana.

Sale a la luz un video de Aida Victoria Merlano junto a un hombre que le propuso noviazgo, ¿quién?
¿Cómo le propusieron noviazgo a Aida Victoria Merlano? | Foto: Canal RCN

Con base en esto, salió a la luz un video mediante las distintas plataformas digitales en el que se ve que Aida Victoria recibió una inesperada propuesta por parte de un hombre.

En el video se evidencia que Aida estaba junto a un grupo de hombres y varios artistas, quienes aprovecharon la oportunidad de espectar el importante momento que tuvo Aida, pues, aparentemente le propusieron el noviazgo.

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En medio de esta situación, Aida le respondió al hombre con un beso en medio de todas las personas presentes, quienes se llenaron de expectativa por el hecho que tuvo la creadora de contenido.

¿Quién es el hombre que le propuso noviazgo a Aida Merlano?

El hombre que ha acaparado la atención mediática a través de las distintas plataformas digitales es Agustín Fernández, un reconocido modelo, creador de contenido digital y conductor de televisión.

Sale a la luz un video de Aida Victoria Merlano junto a un hombre que le propuso noviazgo, ¿quién?
¿Quién es el hombre que le propuso noviazgo a Aida Victoria Merlano? | Foto: Canal RCN

Además, su nombre ha sido tendencia tras el especial gesto que tuvo con Aida Victoria, con quien ha demostrado tener una buena conexión, en especial, por hacerle una sorpresiva propuesta de noviazgo.

Aunque por el momento Aida no ha confirmado mediante sus redes tener una relación con Agustín, ha sido tendencia por el beso que le dio a Agustín Fernández.

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