Jhorman Toloza hizo fuertes acusaciones en contra de Alexa Torrex y su familia: “Se creen los dioses”

Jhorman Toloza hizo fuertes acusaciones que involucran a la familia de su expareja, Alexa Torrex.

Alexa Torrex se encuentra en Cartagena por compromisos laborales. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Viral Familiares de Yulixa Toloza piden “máxima justicia” tras confirmar su causa de muerte

¿Por qué Jhorman Toloza arremtió en contra de Alexa Torrex y la familia recocha?

Mediante las historias en Instagram, el cucuteño afirmó que La Familia Recocha quiere acabar con sus cuentas digitales de manera desleal y traicionera, asegurando que así es el proceder de Alexa y sus allegados, ya que no sería la primera vez que lo hacen.

Según sus palabras, el mánager de la influenciadora habría intentado lo mismo con Valentino Lázaro, Juanda Caribe y la exaspirante de La casa de los famosos Colombia 3, Tina Jana.

En medio de sus declaraciones, lanzó graves acusaciones sobre las actividades que desempeñaban los padres de Alexa en el pasado en las calles de Cúcuta.

También cuestionó que lo critiquen por hablar de Dios en sus contenidos, cuando, según él, han hecho cosas peores.

Toloza no escatimó en insultos y aseguró que no permitirá que se metan con su trabajo para después señalarlo de “mantenido”.

Artículos relacionados Yaya Muñoz Yaya Muñoz reveló que Tebi Bernal le dañó su compromiso matrimonial; ¿hay resentimiento?

Insistió en que la familia Recocha no soporta ver que alguien tenga éxito en redes sociales, porque siempre buscan la manera de derribar a quienes brillan.

Según su relato, lo mismo habrían hecho con otros familiares que intentaron dedicarse a la creación de contenido.

El cucuteño los tildó de creerse los “Dioses” de las plataformas, capaces de invertir millones de pesos para cumplir con sus cometidos.

Sus palabras generaron un fuerte impacto entre los seguidores, quienes se dividieron entre quienes lo apoyan y quienes consideran que sus declaraciones son un ataque desmedido.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció el hijo de reconocido actor a sus 14 años: con esta dolorosa fotografía lo confirmó

¿Cómo reaccionó Alexa Torrex a las acusaciones de Jhorman Toloza?

Mientras tanto, Alexa se encuentra en Cartagena por compromisos laborales y no se ha referido a las fuertes acusaciones de su expareja.

Sin embargo, la opinión pública está a la espera de que lo haga, ya que el tema involucra directamente a su familia y podría tener repercusiones en su imagen.

Finalmente, Toloza aseguró que no tiene miedo de enfrentarse con ellos de cualquier forma y que, si le tumban las cuentas, se dedicaría a entrenar personas en gimnasios, otro de sus oficios. “De hambre no me voy a morir”, afirmó, dejando claro que no piensa rendirse.