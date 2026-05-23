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Exnovia de Tebi Bernal se pronunció en sus redes tras su ruptura con el famoso, ¿qué dijo?

Alejandra Salguero divide opiniones tras hacer un pronunciamiento sobre su ruptura con Tebi Bernal de La casa de los famosos Col.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Exnovia de Tebi Bernal se pronunció en sus redes tras su ruptura con el famoso, ¿qué dijo?
¿Qué dijo Alejandra Salguero en sus redes? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Tebi Bernal se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por todos los sucesos que ha presentado al ser uno de los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, Tebi Bernal ha generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas redes sociales no solo por su participación en el reality, sino que también, por el shippeo que tuvo con Alexa Torrex.

En medio de esta situación, el nombre de Alejandra Salguero ha sido tendencia a través de las distintas redes sociales al demostrar en sus redes que ha estado distante de Tebi Bernal, su expareja desde hace un gran periodo de tiempo y recientemente hizo una contundente confesión en sus redes.

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¿Cuál fue la reciente confesión que hizo Alejandra Salguero mediante sus redes sociales?

Es clave mencionar que Alejandra Salguero se ha destacado no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por ser la exnovia de Tebi Bernal, participante de La casa de los famosos Colombia.

Exnovia de Tebi Bernal se pronunció en sus redes tras su ruptura con el famoso, ¿qué dijo?
Esto dijo Alejandra Salguero en sus redes. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Alejandra reapareció recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 80 mil seguidores, en la que expresó todos los cambios que ha tenido en su vida desde que terminó con Tebi Bernal, pues, dijo las siguientes palabras:

“Hace poco leí una parte que dice: Dios no nos pone guerras o pruebas que no seamos capaces de soportar y eso también te hacen ver la vida en otra perspectiva y es que simplemente, más allá de ser v#ctim#s de ciertos sucesos nos damos cuenta que somos responsables de las cosas que no podemos, solo podemos controlar lo que esté en nuestro alcance. Entonces, siento que también, toca dejar la culpa y pensar que es negativo y hacerse responsable para trabajar más en ti mismo”, agregó Alejandra Salguero.

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¿Cómo ha sido la participación de Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Tebi Bernal ha generado una gran variedad de comentarios mediante las distintas plataformas digitales tras ser uno de los finalistas de La casa de los famosos Colombia.

Exnovia de Tebi Bernal se pronunció en sus redes tras su ruptura con el famoso, ¿qué dijo?
Así ha sido la participación de Tebi Bernal en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Tebi generó múltiples opiniones en las distintas plataformas por todas las opiniones por todos los sucesos que ha presentado dentro del reality.

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