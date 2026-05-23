En las últimas semanas, el nombre de Yuli Ruíz y Eidevin López se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser creadores de contenido digital con gran influencia, sino que también, por ser exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, ambos famosos han acaparado la atención mediática a través de las redes sociales al demostrar que tienen una buena amistad, desde que salieron del reality, pues, han compartido sus experiencias mediante sus redes sociales.

Así también, Yuli y Eidevin han sido tendencia en las plataformas digitales tras revelar que enfrentaron una crítica situación, pues los robaron en medio de un desafortunado hecho en las últimas horas.

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¿Cuál fue el crítico hecho que enfrentaron Yuli Ruíz y Eidevin López en las últimas horas?

Es clave mencionar que Yuli Ruíz y Eidevin López se han destacado por mantener informados a sus seguidores frente a lo que hacen en su vida cotidiana, pues, han adquirido gran popularidad en las redes sociales.

Esto le ocurruó a Yuli Ruíz y a Eidevin López. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Yuli Ruíz compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, que atravesó por un desafortunado momento junto a Eidevin López tras ser víctimas de hurto, pues expresó las siguientes palabras:

“Qué rabia. Nos quitaron todo, nos robaron. Ponle seguro el carro, me arañ# horrible el cuello, me quitó la cadena. No sé qué pasa. Sentí que me jalaron, luego me ap#ntar#n con el arm# en la cabeza. Qué horrible”, agregó Yuli Ruíz.

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En el video se evidencia que a Eidevin López también lo robaron y, también, se evidencia que la moto de una de las personas que aparentemente los hurtó, fue qu3m#d# y las autoridades se encontraron bajo la investigación al respecto.

Esto dijo Yuli Ruíz tras el robo que le hicieron. | Foto: Canal RCN

¿Qué dijo Yuli tras el desafortunado hecho que vivió con Eidevin López?

Horas después del desafortunado hecho que vivieron los famosos, Yuli Ruíz se pronunció recientemente a través de sus historias, expresando que está nostálgica por el complicado momento que vivió con Eidevin López, pues, expresó las siguientes palabras: