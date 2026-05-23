Martín Elías Jr. recibió duras críticas por su canción en apoyo a la Selección Colombia; ¿por qué?

Martín Elías JR sorprendió a sus seguidores al sacar una canción en apoyo a la Selección Colombia para el próximo mundial de fútbol.

Colombia participará en su sexta copa del mundo. (Foto: Lokman Ilhan/AFP)

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¿Por qué recibió críticas Martín Elias Jr?

En el video, se le puede ver al joven cantante junto a varios de los influenciadores más reconocidos de la costa colombiana.

La propuesta, lejos de animar a todos los internautas, ha causado revuelo y comentarios divididos.

Mientras algunos celebran el crecimiento artístico del heredero de la dinastía Díaz, otros consideran que aún le falta experiencia para intentar revivir el espíritu de “Yo soy mundial”, tema que su abuelo Diomedes Díaz interpretó en 1994.

El lanzamiento se suma a la lista de artistas que han decidido aportar su voz y talento a la fiesta mundialista.

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¿Qué artistas colombianos han sacado canción mundialista?

Carlos Vives, Jessi Uribe, Pipe Bueno, Luis Alfonso, Jhon Alex Castaño, Alzate, Jhonny Rivera, Luisito Muñoz, Ciro Quiñonez, Arelys Henao, Francy y Paola Jara también han presentado sus apuestas musicales con la intención de acompañar a la Selección en su sexta participación en la cita deportiva.

La canción ha generado un debate intenso en redes sociales. Por un lado, los seguidores más fieles destacan el esfuerzo del joven artista por mantener viva la tradición musical de su familia y por aportar un mensaje de unión en torno al fútbol.

Por otro, críticos y fanáticos más exigentes consideran que la producción carece de la fuerza necesaria para convertirse en himno y que aún falta madurez en su interpretación.

La comparación con la trayectoria de Diomedes Díaz es inevitable, y muchos opinan que Martín enfrenta un reto mayor al intentar estar a la altura de un legado tan fuerte.

La fiebre mundialista también ha contagiado a géneros como la champeta y los sonidos afros.

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Sofi LaVilla y los sanandresanos Daner Dan Dan, JL Topo y DJ Wahm lanzaron “4 Toques y Gol”, un tema que mezcla ritmos caribeños con la pasión futbolera.

Estas propuestas enriquecen la diversidad musical que acompaña al torneo y muestran cómo diferentes regiones y géneros del país se suman a la celebración.

La presencia de Shakira como intérprete oficial del tema del mundial refuerza aún más la expectativa.

Su trayectoria en eventos anteriores, como Sudáfrica 2010 con “Waka Waka”, ha dejado huella, y ahora Colombia se prepara para vivir una nueva edición con la barranquillera como voz principal.