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Alexa Torrex rompió el silencio en sus redes tras polémicos comentarios de su expareja: esto dijo

“Todo sale a la luz”, Alexa Torrex se pronunció en sus redes tras las controversiales palabras de Jhorman Toloza.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Alexa Torrex rompió el silencio en sus redes tras polémicos comentarios de su expareja: esto dijo
¿Qué dijo Alexa Torrex en medio de su polémica ruptura con Jhorman Toloza? | Fotos: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Alexa Torrex se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido, sino que también, por su exparticipación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, Alexa ha sido tendencia en las redes sociales por todos los detalles que han ocurrido en su vida cotidiana, en especial, por todo lo que ha vivido desde que confirmó su separación con Jhorman Toloza.

En medio de su ruptura, Alexa aprovechó la oportunidad de hacer un pronunciamiento en sus redes sociales acerca de todo lo que ha sentido tras los polémicos comentarios de su exprometido.

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¿Cuál fue el polémico comentario que compartió Alexa Torrex en sus redes sociales?

Es clave mencionar que desde la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia, la celebridad ha presentado una serie de acontecimientos en su vida cotidiana, en especial, por los difíciles momentos que ha llevado a cabo tras su ruptura.

Alexa Torrex rompió el silencio en sus redes tras polémicos comentarios de su expareja: esto dijo
Esto dijo Alexa Torrex en su polémica ruptura. | Foto: Canal RCN

Por un lado, Jhorman Toloza se mudó del hogar en el que vivía junto a Alexa Torrex, el cual dejó en malas condiciones, mientras que ella permanecía en el reality.

Por el otro, cuando Alexa salió de la competencia, encontró el anterior hogar en el que vivía en un estado que no fue el ideal, pues, lo mostró mediante sus redes sociales.

Con base en esto, Alexa Torrex compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, en la que expresó las siguientes palabras en medio del momento que ha enfrentado a nivel emocional, expresando lo siguiente:

“Qué bueno tener la conciencia tranquila, que todo lo que he hablado puede salir a la luz porque de falsa no tengo un pelo morado”, agregó Alexa Torrex.

¿Cómo fue la participación de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

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Alexa Torrex rompió el silencio en sus redes tras polémicos comentarios de su expareja: esto dijo
Así fue el paso de Alexa Torrex en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que Alexa Torrex generó una gran variedad de opiniones mediante las distintas plataformas digitales tras el vínculo especial que demostró tener con Tebi Bernal en la competencia, quienes fueron shippeados hace un largo periodo de tiempo.

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