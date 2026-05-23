Desde hace varias semanas, una gran variedad de internautas ha generado una ola de comentarios a través de las distintas plataformas digitales por todos los acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, los participantes que permanecen dentro de la competencia se encuentran bajo la expectativa acerca de quién de ellos puede ser el ganador del reality, pues el público será el principal encargado en evaluar el proceso de cada uno de los famosos.

Por ello, te contamos el análisis que hace la Inteligencia Artificial, más conocida como IA, acerca de quién puede ser el próximo eliminado de la casa de los famosos Colombia.

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¿Quién puede ser el próximo eliminado de La casa de los famosos Colombia, según la IA?

Por el momento los participantes que se encuentra dentro de la placa de nominados en La casa de los famosos Colombia son: Beba de la Cruz, Juanda Caribe y Valentino Lázaro.

Con base en esto, el público será el encargado de elegir mediante las votaciones quién será el próximo eliminado el próximo 24 de mayo en el programa, pues, la decisión será clave para conocer quiénes serán los finalistas del reality.

De este modo, te contamos el análisis que comparte la Inteligencia Artificial acerca de cuál participante puede ser el que tenga mayor riesgo de ser eliminado, según sus estrategias de juego y la opinión que ha tenido en público en las redes sociales.

En medio del análisis que hizo la Inteligencia Artificial, se estima que el participante que tendría gran probabilidad de ser eliminado de La casa de los famosos Colombia es Juanda Caribe.

Juanda Caribe sería el próximo eliminado de La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Aunque por el momento no ha llegado el momento de la eliminación, el público será el encargado en elegir mediante las votaciones quien quiere que salga.

Beba y Valentino Lázaro están dentro la placa de nominados. | Foto: Canal RCN

¿Qué participantes pasaron directo a la final de La casa de los famosos Colombia?

Por el momento, los participantes que aseguraron su pase directo a la final de La casa de los famosos Colombia son Alejandro Estrada y Tebi Bernal.

Así también, los internautas han mostrado todo su apoyo a ambos participantes, quienes han tenido la oportunidad de construir una buena amistad.