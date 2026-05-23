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Mariana Zapata reveló cuál fue el momento que la obligó a buscar ayuda profesional en La casa de los famosos

Mariana Zapata reveló que en La casa de los famosos vivió una situación tan fuerte que necesitó ayuda profesional.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Mariana Zapata habló de los momentos más duros en La casa de los famosos.
Mariana Zapata habló de los momentos más duros en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

Mariana Zapata habló de los momentos más difíciles en La casa de los famosos Colombia 3.

Mariana Zapata reveló que buscó ayuda profesional.
Mariana Zapata reveló que buscó ayuda profesional en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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¿Cuáles fueron los momentos más duros para Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3?

La creadora de contenido confesó que sigue dolida por su enfrentamiento con Beba porque se esperó señalamientos de cualquiera menos de ella.

Mariana dijo que su discusión en la fiesta fue la más fuerte y que ese día no pudo contener las lágrimas porque ya tenía muchos sentimientos acumulados.

La influenciadora aseguró que fue traumático porque presentía que sería la eliminada y quería disfrutar sus últimos momentos en la casa, pero terminó disgustada y triste.

Para Zapata, uno de los momentos que más la marcó dentro del juego fue justamente cuando su amiga incondicional de ese momento, Beba, quedó eliminada.

Mariana dijo que incluso tuvo que buscar la ayuda profesional del programa porque no podía entender cómo se quedó sin su cómplice y confidente dentro de la casa.

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¿Por qué regresó Beba a La casa de los famosos Colombia 3?

Beba regresó en la resurrección y sigue luchando por convertirse en finalista del programa.

En este momento se encuentra en la placa de nominados junto a Juanda Caribe y Valentino Lázaro, y mañana se sabrá cuál de los tres abandonará el juego, dejando definidos los finalistas del reality entre los que ya están Alejandro Estrada y Tebi.

Hoy, Mariana Zapata se encuentra en Medellín, donde ha retomado su vida y sigue atenta al desenlace del reality.

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Ahora queda esperar si Juanda Caribe logra avanzar a la final y si ella regresa como su jefa de campaña, tal como se prometieron en la cena romántica que compartieron en la casa más famosa del país.

Por su parte, los participantes que aún permanecen en competencia tendrán su última fiesta de la temporada junto a sus familiares, un momento que promete ser emotivo y que marcará el cierre de una etapa.

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