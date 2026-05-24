Así reaccionó el esposo de Beba tras su eliminación de La casa de los famosos
Andrés Gómez fue uno de los primeros en reaccionar luego de que Beba no llegara a la final de La casa de los famosos.
Beba de la Cruz se convirtió en la última eliminada de La casa de los famosos Colombia y de esta manera se confirmaron los cuatro finalistas de esta tercera temporada.
Beba no alcanzó los votos necesarios para seguir en la competencia y tuvo que decir adiós al reality. Cabe destacar que, la barranquillera había “resucitado” gracias a los votos de sus compañeros, pero de nuevo tuvo que despedirse.
Las redes sociales reaccionaron masivamente al confirmarse su partida de la competencia. Hubo quienes afirmaron que era justa su eliminación, pero otros creyeron que merecía ser finalista.
¿Cómo reaccionó el esposo de Beba ante la eliminación de la participante barranquillera?
En la red social de Instagram se conoció una reacción por parte de Andrés Gómez, esposo de la participante. Andrés evidenció su decepción, pero a la vez su agradecimiento por el proceso que vivió la barranquillera.
Gómez reposteó una publicación de Canal RCN, donde se confirmaba la eliminación de Beba y la acompañó con unas sentidas palabras.
“Gracias a todos por tanto apoyo, la dieron toda”, escribió Andrés, quien esta semana acompañó a su esposa en La casa de los famosos.
Horas antes de confirmarse el destino de la barranquillera, Gómez había compartido un mensaje mediante sus redes, en el que habló de su experiencia en La casa en esos días que compartió con ella.
“Nadie va a entender lo que se vive allá adentro hasta el que lo vive personalmente, ama sin condiciones”, expresó el deportista.
Andrés y Beba estuvieron en el “ojo del huracán” en los días recientes, dado que protagonizaron algunas diferencias; sin embargo, antes de despedirse, reiteraron su amor el uno al otro y, especialmente, Andrés se mostró nostálgico y afectado al confesarle sus sentimientos a ella.
Pese a esos vaivenes ocurridos en La casa, Andrés reiteró su amor incondicional por Beba, mientras ella planea sus próximos pasos tras su paso por la casa más famosa de Colombia.
¿Quiénes son los finalistas de la tercera temporada de La casa de los famosos 3?
Juanda Caribe, Alejandro Estrada, Tebi Bernal y Valentino Lázaro son los finalistas de la tercera temporada de La casa de los famosos 3.
Alejandro fue el primero en confirmarse en la final, gracias al apoyo que recibió del público; posteriormente, le siguió Tebi Bernal, quien obtuvo su ingreso tras ganar el robo de salvación.
Juanda Caribe y Valentino sumaron mucho apoyo del exterior y se unieron a Tebi y Alejandro en la gran final.
El viernes 29 de mayo, desde las 8:00 pm, podrá disfrutar de la final de La casa de los famosos Colombia. Ese día, antes de la final de Las de siempre, conoceremos al ganador de esta nueva temporada.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike