La tensión en La casa de los famosos Colombia 3 alcanzó su punto máximo con la revelación de los resultados de la última y más reñida gala de eliminación de la temporada.

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Tras una semana de intensas campañas en plataformas digitales, el reality dio a conocer los porcentajes exactos que definieron el destino de los semifinalistas, dejando al descubierto una de las batallas por el voto del público más cerradas en la historia del formato.

Así votó Colombia y estos fueron los porcentajes de votación en La casa de los famosos

Las urnas digitales colapsaron ante el flujo masivo de espectadores que buscaban salvar a sus celebridades favoritas. Al cerrarse las votaciones, el veredicto del público dictó sentencia: la creadora de contenido Beba de la Cruz se despidió del sueño de la gran final al registrar el 24,49 % de la votación. A pesar de contar con una comunidad sumamente fiel que la acompañó tras su recordada "resurrección" en el juego, la barranquillera se quedó a solo pasos del último escalón de la competencia.

Por encima de ella, asegurando su permanencia en un desenlace no apto para cardíacos, se ubicó el influenciador Valentino Lázaro, quien logró meterse a la última etapa del programa con el 28,43 % de la votación total. La diferencia de apenas cuatro puntos porcentuales frente a Beba demostró que cada voto fue vital en esta recta definitiva.

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Por su parte, el gran vencedor de la jornada de eliminación fue el comediante y presentador Juanda Caribe, quien dio un contundente golpe de autoridad al liderar la placa con un sólido 47,08 % de los votos, consolidando su posición como uno de los rivales más fuertes de esta tercera edición y ratificando el inmenso cariño que despierta entre los televidentes colombianos.

Colombia decidió y así fueron los resultados de las votaciones; porcentajes que sorprendieron a Beba de la cruz. (Foto del Canal RCN)

No te pierdas la gran final de La casa de los famosos Colombia este 29 de mayo

Con estos resultados oficiales sobre la mesa, la gran final del próximo viernes 29 de mayo ha quedado blindada con un cuarteto de lujo. Juanda Caribe y Valentino Lázaro se unen oficialmente al selecto grupo de finalistas, donde ya los esperaban el actor Alejandro Estrada y el deportista Tebi Bernal.

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Estos cuatro pesos pesados del entretenimiento nacional se disputarán cara a cara el codiciado título de ganador y el millonario premio de 400 millones de pesos en una última semana que promete campañas, debates de alta tensión, emociones a flor de piel y una noche de victoria histórica.