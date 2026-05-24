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¿Cómo votar para elegir al ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos 2026?

Se acerca la gran final de La casa de los famosos y el público tendrá la última palabra sobre el ganador.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
La casa de los famosos conocerá a un nuevo ganador el viernes 29 de mayo.
El público tendrá la última palabra en la elección del ganador de La casa de los famosos 2026. Foto: RCN

Ya están confirmados los cuatro finalistas de La casa de los famosos Colombia 2026. Solo uno de ellos será el ganador y se unirá a un prestigioso grupo del que ya hacen parte Karen Sevillano y Altafulla.

¿Quiénes son los finalistas de La casa de los famosos Colombia 2026 y cómo se elige al ganador?

El viernes 29 de mayo conoceremos al nuevo ganador de La casa de los famosos. El elegido saldrá entre Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Juanda Caribe y Valentino Lázaro.

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Los cuatro famosos entraron a la final, pero solo uno podrá ser el vencedor y es el público quien tendrá la última palabra.

Para elegir al ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos, deberá hacerlo votando en: https://lacasadelosfamososcolombia.canalrcn.com/ cada cuatro horas. Las votaciones están abiertas y desde ya puede apoyar al famoso que quiere que gane el reality en su temporada 3.

Cuatro celebridades se convirtieron en finalistas de La casa de los famosos Colombia.
Tebi Bernal, Alejandro Estrada, Juanda Caribe y Valentino Lázaro, finalistas oficiales de La casa de los famosos 3. Fotos: RCN

Como en las anteriores temporadas, el público decidirá el destino de las celebridades y podrá darle sus votos a su favorito.

En la página web tendrá que elegir entre uno de los cuatro finalistas y dar clic sobre la imagen y el nombre de su favorito. De esta manera, quedará registrado su voto.

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Tenga en cuenta que debe estar registrado con un usuario y clave para poder votar, y, si ya se encuentra, solo debe iniciar sesión. De esta manera, podrá hacer el proceso cada cuatro horas.

¿Quiénes han sido los ganadores de La casa de los famosos Colombia?

Karen Sevillano fue la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia. La caleña superó en la gran final a Julián Trujillo, Sebastián González y Miguel Melfi.

Sebastián fue el cuarto finalista; Melfi el tercero, Julián el segundo y finalmente Karen se hizo con el triunfo definitivo, desatando la locura de su familia y seres queridos.

Altafulla y Karen Sevillano se alzaron con el triunfo de La casa de los famosos en las primeras temporadas.
Altafulla y Karen Sevillano ganaron La casa de los famosos en sus primeras temporadas. Fotos: RCN

Por su parte, en la segunda temporada, el ganador fue Altafulla. El barranquillero logró superar a Melissa Gate, a Emiro Navarro y a La Toxi Costeña.

Altafulla vivió una ruleta de emociones a lo largo de la competencia, pues entró a La casa avanzado el juego. Al comienzo hizo una gran alianza con Las Chicas Fuego, pero lo que más llamó la atención fue su romance con Karina García; incluso, los famosos protagonizaron momentos que generaron enorme revuelo en redes sociales.

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Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Juanda Caribe y Valentino Lázaro; ellos son los finalistas de La casa de los famosos Colombia 3 y el viernes 29 de mayo uno solo se convertirá en el ganador.

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