Beba se convirtió en la nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia y no pudo lograr su ingreso a la gran final del reality en su tercera temporada.

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Beba llegó a la instancia definitiva con Valentino Lázaro y Juanda Caribe, pero terminó dejando la competencia tras ser la que recibió menos apoyo por parte del público.

¿Cómo reaccionó Beba tras conocer que era la nueva eliminada de La casa de los famosos 2026?

Beba y Valentino Lázaro se enfrentaron al momento decisivo, pero la barranquillera fue quien terminó escuchando su nombre, así que salió eliminada por segunda vez de la casa más famosa.

La creadora de contenido se mostró tranquila con la decisión que tomó Colombia y se puso feliz porque su amigo Valentino sí logró meterse en la gran final. Ambos se dieron un gran abrazo y se despidieron con palabras de cariño y amor.



Beba había regresado a La casa de los famosos Colombia tras ser resucitada por sus compañeros. Los habitantes de ese momento votaron y se decantaron por la barranquillera para que regresara a la competencia. Marilyn Patiño también lo hizo en ese momento, pero gracias a los votos del público.

Marilyn, sin embargo, terminó saliendo muy pronto, mientras que Beba continúo avanzando hasta el punto de meterse en la semifinal. En definitiva, le faltó poco para estar en la gran final, a donde Alejandro Estrada y Tebi Bernal fueron los primeros en avanzar.

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¿Cómo fue el paso de Beba de la Cruz por La casa de los famosos 2026?

Beba protagonizó distintas situaciones en La casa de los famosos Colombia. Generó discusiones, conflictos, amores y odios en medio del juego, de hecho, su primera eliminación generó enorme sorpresa entre los televidentes.

La barranquillera hizo una gran amistad con Valentino Lázaro y Mariana Zapata, y también sostuvo roces con Tebi Bernal, Lorena Altamirano y Yuli Ruiz.

Beba quedó eliminada tras obtener un 24.49% en las votaciones finales en La casa de los famosos. Foto: RCN

No obstante, esa amistad entre Beba y Mariana se rompió por completo y cada una tomó su propio camino. Uno de sus últimos desencuentros fue en una fiesta, en la que se dijeron de todo y por poco pasan los límites.

Posteriormente, Mariana Zapata dijo que estaba muy desilusionada de Beba, pero también expresó su arrepentimiento por lo que pasó en la fiesta, pues quería disfrutarse más ese momento.

¿Beba estuvo incómoda en La casa de los famosos con la presencia de su esposo Andrés Gómez?

Esta semana también estuvo cargada de tensión para ella, dado que la presencia de su esposo Andrés Gómez generó situaciones inesperadas. Algunos llegaron a cuestionar esa unión y evidenciaron ciertas diferencias en la pareja.

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Al respecto, en ‘Buen Día Colombia’, Nicolás Arrieta reveló que los planes de Beba serían radicarse en Bogotá, pero su esposo buscaría seguir viviendo en Barranquilla.