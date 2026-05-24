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Beba de la Cruz se queda por fuera de La casa de los famosos: así fueron sus palabras de despedida

Beba de la Cruz se quedó por fuera de la final de La casa de los famosos Colombia y así fue su contundente despedida.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Beba de la Cruz
Beba fue la reciente eliminada de La casa de los famosos y su despedida fue contundente. (Foto del Canal RCN)

La noche más crucial y dramática de la temporada se vivió en La casa de los famosos Colombia. A escasos días de la gran final que paralizará las redes este 29 de mayo, el Canal RCN fue el escenario de una eliminación que dejó con el corazón en la mano a los televidentes.

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La carismática creadora de contenido Beba de la Cruz se convirtió en la última participante en abandonar la competencia, quedando por fuera del selecto grupo de los cuatro finalistas que disputarán el millonario premio de 400 millones de pesos.

Así fue el porcentaje con el que Beba de la cruz fue eliminada de La casa de los famosos

Las votaciones reflejaron el inmenso apoyo del público hacia todos los nominados en esta placa definitiva. Tras el cierre de las urnas digitales y en medio de una atmósfera cargada de nerviosismo, Marcelo Cezán y Carla Giraldo anunciaron el veredicto final: Beba de la Cruz se despidió del formato al obtener el 24,49 % de los votos, un porcentaje muy reñido que, aunque demuestra el cariño de su comunidad, no fue suficiente para superar los números de Juanda Caribe y Valentino Lázaro.

Pese a ser una despedida nostálgica, Beba celebró junto a Valentino la entrada del influencer a la gran final, en medio de disculpas de Valentino por haberla superado.

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A pesar de la tristeza natural de quedarse tan cerca de la última gala, la barranquillera demostró una madurez y una templanza admirables al cruzar la puerta de salida. En sus primeras declaraciones, la influenciadora no ocultó su emoción y expresó un profundo agradecimiento hacia las personas que la respaldaron día a día.

"Una montaña rusa de emociones, lo que estoy sintiendo ahora es gratitud; estoy muy feliz... llegamos muy lejos; subimos del 9,5 %", manifestó conmovida.

Inician las votaciones en positivo para conocer al ganador de La casa de los famosos Colombia

El paso de Beba por el reality estuvo marcado por la resiliencia. Sus palabras cobran un valor especial al recordar que la creadora de contenido logró una hazaña inmensa dentro del juego: haber "resucitado" en las etapas previas del concurso gracias al beneficio del público, una segunda oportunidad que supo aprovechar.

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Ahora, con la salida de Beba de la Cruz, se abren nuevamente las votaciones para que los colombianos voten en positivo por el famoso que quieren que sea el gran ganador de La casa de los famosos Colombia. Desde ya, Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Tebi Bernal y Valentino Lázaro inician campaña por la victoria, ¿quién será el ganador?

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