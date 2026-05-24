Juanda Caribe no se guardó nada y reveló si se arrepiente de participar en La casa de los famosos

Juanda Caribe logró su paso a la semifinal de La casa de los famosos Colombia y está cerca de ocupar un lugar en la final. El barranquillero ha logrado superar cuestionamientos y críticas, y ahora se encuentra más cerca del gran objetivo.

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La participación del barranquillero se ha visto eclipsada por su relación con Sheila Gándara y la revelación de unos chats que lo han puesto en el ojo público.

Lo cierto es que, mientras crecen las dudas y las preguntas, Juanda ha notado que algo pasa en el exterior con su familia, pero solo podrá aclarar todo cuando deje la competencia.

¿Qué dijo Juanda Caribe en el brunch sobre su hija Victoria y volver a participar en La casa de los famosos Colombia?

Por lo pronto, el creador de contenido está feliz con el proceso que ha llevado a cabo en el reality y que lo tiene muy cerca de la final. Además, pese a los cuestionamientos, no deja de pensar en su pareja y su hija, de hecho, recientemente, les dedicó unas palabras tras lograr graduarse en La casa de los famosos.

Ahora, en el más reciente brunch, Juanda le dedicó unas emotivas palabras a su pequeña y de paso reveló si aceptaría participar de nuevo en un formato como el de La casa de los famosos Colombia.

Juanda Caribe habló de su proceso en La casa de los famosos, en medio de las críticas que recibe desde redes sociales. Foto: RCN

Yo, con el tema de mi hija, si es verdad, es muy jo*ido dejar a mi sueño. No sé si lo sepan, pero yo soñaba a Victoria desde que tenía 16 años, lo intenté hasta que Dios me la manda en un momento en que yo estaba preparado y listo para darle las posibilidades que le quiero dar

Posteriormente, sobre volver a estar en La casa de los famosos, afirmó que “sí, lo repetiría 1000 veces”, y agregó que también le gustaría intercambiar roles y ponerse del lado de la producción o la dirección.

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Justo en ese momento, recordó lo que vivió en MasterChef Celebrity y lo puso como ejemplo al decir que, cuando termine el reality, empezará a extrañarlo mucho.

El barranquillero reconoció que aún hoy recuerda lo vivido en MasterChef y en más de una ocasión habla de lo que vivió allá; por ende, presiente que lo mismo podría ocurrir cuando termine su ciclo en La casa de los famosos.



En definitiva, Juanda no se arrepiente de su paso por La casa, incluso, repetiría esta experiencia más veces. Asimismo, tiene claro que la vida lo premió de gran manera en el momento en que se convirtió en padre.

¿Se acabó la relación entre Juanda Caribe y Sheila Gándara por el 'shippeo' de él con Mariana Zapata?

Juanda Caribe ha sido una de las caras más visibles del cuarto Calma y logró mostrar en el reality varios personajes, pero también desató críticas por su ‘shippeo’ con Mariana Zapata. El barranquillero tuvo acercamientos amorosos con la creadora de contenido; incluso, en medio de una dinámica, se dieron un beso.

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Cuando se despidieron, Mariana le prometió a Juanda que sería su jefa de campaña y también se dedicaron palabras de cariño. Juanda presiente que ese ‘shippeo’ habría molestado a Sheila, pero la verdadera realidad tendrá que afrontarla cuando deje definitivamente La casa de los famosos.