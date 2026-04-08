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Eidevin y Alejandro son llamados al confesionario tras fuerte conflicto en La casa de los famosos; ¿qué pasó?

Eidevin y Alejandro Estrada protagonizaron un enfrentamiento en La casa de los famosos y terminaron en el confesionario.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Eidevin y Alejandro Estrada son llamados por el Jefe.
Eidevin y Alejandro Estrada son llamados por el Jefe tras fuerte discusión en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Alejandro Estrada y Eidevin protagonizaron nuevamente un enfrentamiento en La casa de los famosos Colombia 3, pero esta vez fue tan fuerte que fueron llamados por el Jefe para que rindieran cuentas en el confesionario.

Alejandro Estrada y Eidevin protagonizaron tenso enfrentamiento.
Alejandro Estrada y Eidevin protagonizaron tenso enfrentamiento en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué se enfrentaron nuevamente Alejandro Estrada y Eidevin en La casa de los famosos Colombia 3?

En medio de una dinámica en la que debían hacer críticas directas a sus compañeros, los ánimos se exaltaron por el tema de la comida y la negativa de Alexa Torrex de probar algo preparado por Karola y Eidevin.

La situación escaló hasta convertirse en una discusión con provocaciones y acercamientos físicos que incomodaron a los habitantes.

Durante la actividad, mientras discutían, Eidevin se acercó frente a frente con Alejandro y le tocó la cara con la mano.

Estrada reaccionó empujándolo para alejarlo, lo que avivó la tensión y derivó en un forcejeo.

Los demás participantes intervinieron rápidamente para evitar que el conflicto pasara a mayores.

El Jefe los llamó de inmediato al confesionario para reprenderlos, mientras el resto de la casa quedó con un ambiente cargado y comentarios sobre lo sucedido.

Este episodio refleja cómo las tensiones acumuladas por la convivencia y las diferencias en las dinámicas diarias están llevando a los participantes a perder la calma.

Lo que parecía una simple crítica terminó convirtiéndose en un enfrentamiento que dejó en evidencia la rivalidad entre ambos actores.

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¿Eidevin y Alejandro Estrada serán castigados en La casa de los famosos Colombia 3?

El Jefe ya ha demostrado que no tolera comportamientos irrespetuosos dentro de la casa.

Recordemos que en ocasiones anteriores, como el choque entre Karola y Alexa, se aplicaron castigos como el envío al calabozo.

Sin embargo, otros episodios similares, como el de Tebi y Juanda Caribe, no tuvieron sanciones tan severas, lo que ha generado inconformidad entre algunos participantes.

La decisión sobre Alejandro y Eidevin aún está pendiente y solo la conoceremos esta noche en la gala.

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Los seguidores del programa esperan conocer si habrá un castigo ejemplar o si se considerará como un altercado más dentro de la convivencia.

Lo cierto es que las rivalidades están alcanzando un nivel personal y cada vez resulta más difícil mantener la calma.

Con menos participantes en juego, cada acción pesa más y cada enfrentamiento cambia el rumbo de la semana.

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