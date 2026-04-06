La Toxi Costeña rompió el silencio tras enfrentamiento entre Tebi y Juanda: ¿a quién apoya?

En la tarde del pasado 05 de abril, Juanda Caribe y Tebi Bernal protagonizaron una fuerte confrontación en La casa de los famosos Colombia, situación que no solo generó reacciones al interior de la competencia, sino también afuera, pues muchos no se guardaron nada respecto a lo sucedido.

Artículos relacionados Anuel AA Hija de Karina García sorprende al publicar fotos junto a Anuel AA: así luce el cantante

¿Qué dijo La Toxi Costeña sobre la discusión entre Tebi Bernal y Juanda Caribe?

A raíz de la discusión, Cindy Ávila, La Toxi Costeña, no se guardó nada y se pronunció en redes sociales para dar su opinión sobre lo ocurrido, siendo muy fiel a su personalidad y estilo directo para decir lo que piensa.

Artículos relacionados Talento nacional Camilo Sánchez recibió fuertes críticas tras mostrar fotos con su pareja en Australia; ¿por qué?

"Esas p3leas tan suaves jajaja", escribió la exparticipante del reality de convivencia en su segunda temporada, comentario que hizo a través de su cuenta en X, anteriormente Twitter.

Artículos relacionados Omar Murillo Omar Murillo generó sospechas tras compartir video junto a un hombre: ¿salió del clóset?

Como era de esperarse, los seguidores de la cantante se unieron a la conversación con opiniones bastante divididas, pues, por un lado, hubo quienes se mostraron de acuerdo con sus palabras, y otros no tanto.

"Tú tampoco hacías más que gritar, qué tanto criticas", "Ustedes tampoco se daban g0lp3s", "Toxi con tres palabras los dejaba quietos", "Ay deja el odi0 que buena si estuvo", "Mi Toxi dejaste la vara alta, nadie como tú", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Esto dijo La Toxi Costeña sobre la discusión entre Tebi y Juanda. Foto | Canal RCN.

¿Por qué inicio la discusión entre Tebi Bernal y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

A propósito de las declaraciones de La Toxi sobre el conflicto de Juanda Caribe y Tebi Bernal, cabe señalar que, todo empezó a raíz de un podcast en el que los participantes sacaron los trapitos al sol sobre varios asuntos de la competencia.

Allí, el barranquillero aprovechó para lanzarle algunas pullitas al antioqueño, una de ellas fue puntualmente que él sería el eliminado, además de referirse a él con una frase que detonó todo la discusión y llevó a que ambos se enfrentaran delante de todos sus compañeros, quienes incluso tuvieron que intervenir para separarlos.

Esta fue la razón por la que empezó la discusión entre Tebi y Juanda. Foto | Canal RCN.

El altercado, no pasó desapercibido entre los seguidores del formato, quienes tomaron bandos y expresaron su apoyo a cada uno de los participantes que se vieron involucrados en la situación.