Hija de Karina García sorprende al publicar fotos junto a Anuel AA: así luce el cantante

Emmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido como Anuel AA en el mundo artístico, se ha apoderado de las tendencias luego de volver a dejarse ver en un evento público.

Artículos relacionados Manuela Gómez Así fue el emotivo reencuentro de Manuela Gómez con su hija tras salir de La casa de los famosos

¿Cuáles fueron las fotos que publicó Isabella Vargas junto a Anuel AA?

El cantante puertorriqueño llevaba desde finales del 2025 alejado de redes sociales y de cualquier evento, hasta la noche del 28 de marzo cuando reapareció en el concierto de Blessd en Medellín.

Anuel AA fue uno de los 15 invitados de reguetonero antioqueño quien puso a vibrar al estadio Atanasio Girardot con sus composiciones e invitados.

Tras el evento, fue Isabella Vargas, hija de Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia y panelista de ¿Qué hay pa' dañar? fue la encargada de compartir unas fotos junto al cantante puertorriqueño que dejaron ver su físico.

Anuel AA volvió a dejarse ver en público e hija de Karina García compartió fotos con él. (AFP/ Robyn BECK)

Artículos relacionados La casa de los famosos Jhorman Toloza reveló chat tras lo sucedido entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos

¿Cuál es el aspecto físico de Anuel AA tras meses desaparecido?

Las fotos compartidas por Isabella Vargas dejaron verla posar de manera cercana y sonriente junto al cantante puertorriqueño en el backstage del estadio Atanasio Girardot, quien luce serio y hasta haciendo un gesto con sus manos.

En las instantáneas se observa a Anuel luciendo una camiseta y gorra de color negro con estampados y unas cadenas de oro con diamantes gigantes.

Frente a su aspecto físico, el puertorriqueño se ve delgado y su rostro se ve bastante perfilado, el cual gana más volumen con su barba poblada y marcada.

Estas fotos compartidas por Isabella Vargas han empezado a viralizarse en diferentes páginas de entretenimiento en donde muchos internautas han empezado a debatir sobre el físico del reguetonero.

Artículos relacionados Nataly Umaña Nataly Umaña habría reaccionado a situación de Alejandro Estrada y Yuli en La casa de los famosos

¿Anuel AA padece alguna enfermedad?

En los últimos meses, el estado de salud de Anuel AA ha generado preocupación y comentarios entre sus seguidores, especialmente tras la difusión de imágenes y videos en los que se le veía con cambios físicos evidentes, como un rostro más delgado, ojeras marcadas y pérdida de cabello.

En su momento estas fotos sumadas a la repentina desaparición de redes sociales y eventos públicos del reguetonero hicieron que surgieran especulaciones al respecto, se llegó a hablar de un posible percance de salud.

No obstante, hasta el momento ni el cantante ni su equipo de trabajo se han pronunciado para confirmar o desmentir estos rumores, sin embargo, el cantante Blessd en medio de una entrevista aseguró que Anuel no tenía ninguna enfermedad.