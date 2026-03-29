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Así fue el emotivo reencuentro de Manuela Gómez con su hija tras salir de La casa de los famosos

Manuela Gómez tuvo su anhelado reencuentro con su hija Samantha tras su paso por La casa de los famosos Colombia 3.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Reencuentro de Manuela Gómez y su hija
Manuela Gómez se reencontró con su hija Samantha tras La casa de los famosos. (Fotos Canal RCN)

La creadora de contenido y empresaria Manuela Gómez se despidió de La casa de los famosos Colombia 3 el pasado 26 de marzo bajo la dinámica del camión de la mudanza.

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¿Cómo fue el reencuentro de Manuela Gómez con su hija tras salir de La casa de los famosos Colombia 3?

Manuela Gómez semanas atrás a su salida de La casa de los famosos Colombia se había empezado a mostrar baja de ánimo y sin energía, asegurando que extrañaba demasiado a su hija Samantha.

Precisamente, esta desmotivación y poca participación e interacción en La casa de los famosos Colombia hicieron que sus compañeros aprovecharan la dinámica del Jefe para que la antioqueña saliera de la competencia.

Manuela tomó de la mejor manera la decisión de salir así de La casa de los famosos Colombia asegurando que solo deseaba reencontrarse con su pequeña, algo que cumplió en las últimas horas según compartió en un emotivo video en sus redes.

Manuela Gómez salió en el camión de la mudanza.
Manuela Gómez se reencontró con su hijas tras salir de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo fue la reacción de Manuela Gómez tras reencontrarse con su hija?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3 mostró todo su proceso de regreso a casa en donde fue recibida con flores y regalos en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Medellín.

Manuela tras este emotivo recibimiento en donde sus familiares y seguidores le expresaron todo su cariño, la antioqueña tuvo su anhelado momento, el reencuentro con su hija Samantha.

En el video compartido por ella quedó el momento en el que Manuela llegó a su casa y la pequeña salió caminando desde una de las habitaciones para recibirla y expresarle lo mucho que la extrañó.

Manuela no ocultó su emotividad y gran felicidad por volver a tener en sus brazos a su pequeña a hija a quien aseguró desde ahora no se le separará ni un segundo.

Ya estoy aquí, mi amor. Te amo, hija mía.

Manuela por su parte, expresó en el pie de foto de su publicación su felicidad asegurando que tras su experiencia por La casa de los famosos Colombia, solo anhelaba un abrazo y beso de su hija.

Vlog de regreso a casa, lo que más anhelaba mi corazón ver a mi princesa hermosa, súper agradecida por esta experiencia tan hermosa!


Como era de esperarse este reencuentro de Manuela con su hija no ha pasado por desapercibido en redes sociales en donde muchos seguidores y amigos de la influenciadora le han expresado su felicidad por verla de nuevo junto a su pequeña hija.

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