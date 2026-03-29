Alexa Torrex y Yuli Ruiz reaparecieron en La casa de los famosos Colombia con un renovado look que no pasó desapercibido y llamó la atención de los seguidores del reality de Canal RCN.

¿Cuál es el nuevo look de Alexa Torrex y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia?

La gala del 28 de marzo estuvo cargada de tensión entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia. Antes de la fiesta temática de vaqueros organizada por El Jefe, Alexa Torrex y Yuli Ruiz no aparecieron en la señal 24/7, lo que prendió las alarmas.

Yuli Ruiz y Alexa Torrex recibieron un cambio de look en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

La inesperada ausencia generó inquietud en redes sociales, donde muchos fans comenzaron a preguntarse qué había ocurrido con las participantes y por qué no estaban frente a las cámaras.

Sin embargo, la incertidumbre se resolvió en el programa '¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?', donde los panelistas Roberto Velásquez y Néstor Parra explicaron que todo hacía parte de una sorpresa de El Jefe: ambas recibieron un exclusivo momento de estilismo para renovar su imagen en esta etapa del juego.

Como resultado, a Alexa le intensificaron su característico tono morado en el cabello, mientras que con Yuli apostaron por un rubio más marcado, logrando un cambio que no pasó desapercibido.

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¿Por qué Alexa Torrex y Yuli Ruiz fueron las únicas a las que les hicieron un cambio de look en La casa de los famosos Colombia?

En el programa '¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?', Roberto Velásquez y Néstor Parra aclararon que no existió ningún tipo de preferencia hacia las participantes, como se había insinuado en redes sociales.

Según explicaron, este tipo de atenciones no es algo nuevo dentro del reality, pues en temporadas anteriores la producción y El Jefe también han velado por el bienestar de los habitantes.

Como ejemplo, recordaron que a Karen Sevillano se le brindaban recomendaciones para el cuidado de su cabello, mientras que a La Segura se le dio un trato especial debido a sus problemas de espalda.

En esa misma línea, señalaron que la intención es seguir acompañando a todos los famosos en los cambios o necesidades que surjan durante la competencia, priorizando siempre su bienestar.

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¿Cómo reaccionaron en redes al nuevo look de Alexa Torrex y Yuli Ruiz?

Las reacciones en redes sociales estuvieron divididas tras el cambio de look de Alexa Torrex y Yuli Ruiz en el reality de Canal RCN. Mientras algunos celebraron que la cantante cucuteña recuperara el color de su cabello y que Yuli potenciara su tono, otros no quedaron del todo conformes.

Varios usuarios señalaron que les habría gustado que todos los participantes tuvieran la oportunidad de renovar su imagen para la fiesta temática de vaqueros.

Desliza las fotos de este post para ver el cambio de imagen de Alexa Torrex y Yuli Ruiz.