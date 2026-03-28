Alexa Torrex rompió en llanto tras radical decisión que tomó Tebi Bernal: "me partes el corazón"

Las emociones en La casa de los famosos Colombia parecen estar a flor de piel, pues eso fue precisamente lo que quedó demostrado en una reciente conversación que tuvieron Tebi Bernal y Alexa Torrex en donde, por decisión del participante todo indica que lo que venía ocurriendo entre los dos llegó a su fin.

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¿Qué pasó entre Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Todo se dio a raíz de una charla en la que Tebi tomó la iniciativa de decirle a Alexa no solo lo que siente por ella, sino también su percepción sobre lo que está pasando, admitiendo que, aunque es innegable la atracción, él prefiere no darle largas a este tema y mejor tomar distancia.

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"Si yo fuera Alejandro, yo te diría lo siguiente, mira todo lo que entra en juego, tú, tu trabajo, tu familia recocha... como te lo dije al principio, no hay ni pies ni cabeza, ni por un lado ni por el otro", dijo Bernal.

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Frente a esto, Torrex le refutó asegurando que de su parte no espera que exista "pies ni cabeza", palabras que llevaron a que el participante dijera puntualmente lo siguiente:

"Pero lo que no quiero es que tú te rayes por eso porque creo que algo chimba es que usted no es morr0nga y yo creo que yo tampoco soy m0rrongo y yo no niego que en ti encuentro una atracción y eso es humano", continuó.

Alexa Torrex y Tebi Bernal pusieron fin a su 'Shippeo'. Foto | Canal RCN.

¿Alexa Torrex y Tebi Bernal pusieron fin a su 'Shippeo' en La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, Tebi, fue contundente al mencionar que nunca satan1zaría que su pareja enfrentara su misma situación estando en un reality, pues entiende perfectamente que es algo que en parte está fuera de su control, no obstante, insistió en que lo malo de todo esto sería darle vía libre, pues sería algo que si podría lastimarlo.

Por su parte, la joven cucuteña no se guardó nada y, fiel a su estilo, le hizo saber a su compañero que siente de alguna manera admiración por tener la capacidad de dejarlo todo hasta ahí, sin embargo, también fue honesta al decirle que no cree en la mayoría de sus palabras.

Incluso, la mujer admitió que sus palabras le rompieron el corazón, pues ha estas alturas todo lo que siente es muy fuerte, por lo que cuando terminó el diálogo se quebró y se mostró bastante afectada, "No debería dolerme", dijo.