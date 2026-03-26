Desde hace varias semanas, el nombre de Karola Alcendra se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por el gran desempeño que ha demostrado tener al ser participante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Además, Karola ha acaparado la atención mediática tras la sorprendente participación que ha tenido dentro de la competencia, demostrando su autenticidad y todas sus estrategias de juego.

Por este motivo, la mejor amiga de Karola se pronunció hace pocas horas en el programa matutino de Buen Día, Colombia en donde hizo varias confesiones acerca de la participación de su amiga en el reality.

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¿Quién es la mejor amiga de Karola Alcendra que compartió detalles sobre ella en Buen Día, Colombia?

Esto dijo Laura Jaramillo sobre la participación de Karola en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

El nombre de Laura Jaramillo se ha convertido en tendencia en las últimas horas mediante las diferentes plataformas digitales tras ser una de las invitadas al programa de Buen Día, Colombia en donde compartió algunas confesiones acerca del paso de Karola, pues expresó las siguientes palabras:

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“La verdad a mí me encanta la participación de Karola, es una persona frentera, sabe lo que quiere y ha sorprendido en La casa de los famosos Colombia”, agregó Laura Jaramillo.

Tras las recientes palabras de Laura Jaramillo, la mejor amiga de Karola en La casa de los famosos Colombia, internautas se han preguntado acerca de quién es ella, pues, en la actualidad cuenta con más de 55 mil seguidores mediante su cuenta oficial de Instagram, quien comparte varios acontecimientos de su vida mediante fotografías.

¿Qué opina Laura Jaramillo sobre el vínculo que Karola ha tenido con Eidevin López?

Esto opina Laura Jaramillo sobre el vínculo de Karola y Eidevin. | Foto: Canal RCN

Durante la reciente entrevista que Laura Jaramillo tuvo con los presentadores de Buen Día, Colombia, compartió con honestidad su perspectiva acerca del vínculo que se ha construido entre Eidevin López y Karola. Por ello, reveló con honestidad su perspectiva: