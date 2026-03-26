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Altafulla aparece llorando tras vestirse de luto por dolorosa pérdida: sacó a la luz su último chat

Altafulla aparece llorando en un video en sus redes sociales tras vestirse de luto por dolorosa pérdida en las últimas horas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Altafulla aparece llorando tras vestirse de luto por dolorosa pérdida: sacó a la luz su último chat
¿Qué pariente cercano de Altafulla falleció? | Foto: Canal RCN y Freepik

En las últimas horas, el nombre de Andrés Altafulla se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmar que está atravesando por un complicado momento a nivel emocional.

La reciente confesión que hizo Altafulla en medio de sus redes ha generado una ola de comentarios por parte de internautas tras confesar que está atravesando por un complicado momento a nivel emocional tras desafortunada pérdida.

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¿Cuál fue la desgarradora noticia que compartió recientemente Altafulla en medio de sus redes sociales?

Es clave mencionar que Altafulla no solo se ha destacado por ser un reconocido cantante, creador de contenido y ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, sino que también, por contarles a sus seguidores varios acontecimientos de lo que le sucede en su vida cotidiana.

Altafulla aparece llorando tras vestirse de luto por dolorosa pérdida: sacó a la luz su último chat
Esta desgarradora confesión hizo Altafulla en sus redes. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Altafulla compartió recientemente en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores que ha estado atravesando por un doloroso momento a nivel emocional tras lamentable pérdida de un ser querido, expresando las siguientes palabras:

“Ustedes no saben, pero yo no me dejo afectar de nada, siempre estoy positivo, siempre les saco una sonrisa. Hoy es distinto, estoy triste, estoy con un profundo dolor, se me acaba de morir un pana. Una persona cercana. Yo nunca me pongo triste, yo gracias a Dios, trato de ser feliz, pero estoy muy triste”, confesó Altafulla.

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¿Cuándo fue la última vez que Altafulla habló con su amigo que falleció en las últimas horas?

Altafulla aparece llorando tras vestirse de luto por dolorosa pérdida: sacó a la luz su último chat
Altafulla se viste de luto por dolorosa pérdida. | Foto: Freepik

Tras el desalentador video que compartió Altafulla mediante sus redes sociales, confesó que tuvo la oportunidad de conversar con su amigo horas antes de que falleciera. Por este motivo, compartió las siguientes palabras:

“Hoy a las 8:00 a.m. hablé con un amigo y a las 9:00 a.m. me dejó de responder y después, me dijeron que había fallecido. Fue una persona que dejó un valioso recuerdo en mi vida. A mí se me ha muerto gente cercana, pero nunca de esta manera, a excepción de mi abuelito. El mensaje es que cualquier día nos vamos de aquí. La vida es un momentico, hoy estamos acá, mañana quién sabe. Me llevo a esta persona desde el cielo, te recordaré siempre, amigo.

Por su parte, Altafulla compartió la última conversación que tuvo con su amigo y, de igual modo, compartió algunas fotografías en las que tuvieron la oportunidad de construir valiosos momentos.

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