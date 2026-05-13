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Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, preocupó al aparecer hospitalizada; ¿qué le pasó a la modelo?

Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, preocupó al aparecer hospitalizada y su salud mantiene atentos a sus seguidores.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Carolina Gómez preocupó.
Carolina Gómez preocupó al aparecer hospitalizada. (Foto Canal RCN)

Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, preocupó por su estado de salud.

Yeferson Cossio mostró su preocupación.
Yeferson Cossio mostró su preocupación por el estado de salud de Carolina Gómez. (Foto Canal RCN)

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¿Qué le pasó a Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio?

El creador de contenido subió en sus historias de Instagram una imagen en la que se le puede ver a la modelo acostada en una camilla, canalizada y recibiendo atención médica.

Aunque Cossio no dio muchos detalles de lo sucedido, solo expresó con angustia que “se le enfermó la niña”.

La pareja se había mostrado horas antes muy feliz, celebrando que Yeferson y su hermana Cintia le regalaron una camioneta más segura a su mamá, quien meses atrás sufrió un accidente automovilístico.

La publicación generó una inmediata reacción entre los internautas, quienes no solo quieren saber qué le pasó a Gómez, sino que también le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad.

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La imagen contrastó con el ambiente de alegría que habían compartido previamente, lo que aumentó la preocupación de sus seguidores.

Yeferson ha estado mostrando los avances de su nueva mansión en Medellín, una propiedad que contará con espacios únicos y hasta hábitats para animales exóticos.

Hace unos días reveló que rescató un avestruz, el cual se suma a la gran cantidad de especies que ya tiene en su casa.

Aunque este gesto le ha generado críticas por mantener animales salvajes en cautiverio, también ha recibido felicitaciones de quienes valoran su intención de brindarles mejores condiciones de vida.

Mientras tanto, los seguidores de la pareja siguen a la espera de que alguno de los dos se manifieste para conocer cómo evoluciona la salud de Carolina Gómez.

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¿Yeferson Cossio y Carolina Gómez se casarán este año?

Además de la preocupación por la salud de Carolina, la pareja mantiene en expectativa a su comunidad digital con la boda que han anunciado en varias oportunidades, pero que siempre han pospuesto.

Según las palabras de la modelo, este año sí se dará la esperada unión, lo que ha generado ilusión entre sus seguidores.

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