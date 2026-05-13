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Nataly Umaña dejó contundente mensaje sobre el contacto cero, ¿mencionó a Alejandro Estrada?

La expareja de Alejandro Estrada desata una ola de opiniones en redes tras una inesperada revelación en sus redes sobre las rupturas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Nataly Umaña dejó contundente mensaje sobre el contacto cero, ¿mencionó a Alejandro Estrada?
¿Cuál fue el mensaje que Nataly Umaña dejó en sus redes? | Fotos: Canal RCN

Desde hace varios meses, el nombre de Nataly Umaña se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales, no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por ser creadora de contenido digital.

Así también, Alejandro Estrada ha generado una gran variedad de opiniones en las redes sociales tras ser uno de los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, Nataly Umaña, expareja de Alejandro Estrada, ha generado una gran variedad de opiniones a través de las redes sociales al dejar un mensaje que desata una gran variedad de opiniones por parte de los internautas.

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¿Cuál fue el video que compartió recientemente Nataly Umaña en sus redes sociales?

Es clave mencionar que Nataly Umaña se ha destacado por tener una especial conexión con sus seguidores al contarles varios acontecimientos de lo que hace en su vida cotidiana.

Nataly Umaña dejó contundente mensaje sobre el contacto cero, ¿mencionó a Alejandro Estrada?
Este video compartió Nataly Umaña en sus redes. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Nataly compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 700 mil seguidores, sobre las ventajas que tiene el contacto cero cuando se termina una relación y, por ello, los navegantes opinan si se trata sobre una indirecta para Alejandro Estrada:

“¿Por qué es importante el contacto cero cuando terminas una relación? Te acuerdas en algún momento de tu vida que terminaste con alguien, esto no es una estrategia de orgullo, es para proteger tu salud mental. Cuando una relación termina, tu sistema nervioso y cerebro, siguen vinculados a esa persona por el apego y la dopamina, aunque eso no sea sano. Desde la psicología, dicen que es un proceso de abstinencia, pero sanar duele y es importante”, agregó Nataly Umaña.

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Con base en estas palabras, Nataly generó múltiples opiniones por parte de los internautas tras confesar que el contacto cero es fundamental cuando se termina una relación.

¿Cómo ha sido el paso de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Nataly Umaña dejó contundente mensaje sobre el contacto cero, ¿mencionó a Alejandro Estrada?
Así ha sido el paso de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que Alejandro Estrada ha generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas por ser uno de los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Así también, el actor ha demostrado que ha estado viviendo nuevos momentos en su vida, en especial, por ganarse el cariño de los internautas tras los diferentes acontecimientos que ha tenido en la competencia.

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