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Maluma confirmó el género de su segundo bebé que espera con Susana Gómez: ¿es niño o niña?

Maluma emocionó al confirmar el género de su segundo bebé que espera Susana Gómez; esto dijo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Maluma confirmó que será un niño su segundo bebé durante entrevista en Mañana Express
Así confirmó Maluma el género de su segundo bebé en una entrevista. (Fotos: AFP y Freepik)

Maluma sorprendió recientemente al confirmar el género del bebé que espera junto a su pareja Susana Gómez durante una entrevista para el programa Mañana Express del Canal RCN.

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¿Cómo confirmó Maluma el género de su segundo bebé?

El cantante paisa había compartido hace pocos días una emotiva publicación en sus redes sociales en la que dio a conocer que se convertirá en padre por segunda vez junto a Susana Gómez.

En la imagen publicada por Maluma aparecía junto a su hija París dándole un beso a la pancita de embarazada de Susana Gómez.

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La fotografía llamó la atención de los seguidores no solo por el anuncio del embarazo, sino también porque fue la primera vez que el artista mostró claramente el rostro de la pequeña París.

Maluma confirmó que será un niño su segundo bebé durante entrevista en Mañana Express
Así confirmó Maluma el género de su segundo bebé en una entrevista. (Foto: AFP)

Desde el nacimiento de su hija, Maluma y Susana Gómez habían decidido mantener en privado la identidad de la niña, siguiendo una tendencia que también han adoptado otros famosos en redes sociales.

Además, otro de los detalles que generó comentarios fue que el cantante acompañó la publicación con un corazón azul, lo que llevó a muchos usuarios a especular que podría tratarse de una pista sobre el género del bebé.

Sin embargo, hasta ese momento ninguno de los dos había confirmado públicamente si estaban esperando un niño o una niña.

¿Qué dijo Maluma sobre el generó de su segundo bebé?

Durante la entrevista que concedió para Mañana Express, Maluma habló sobre la etapa que está viviendo actualmente como padre y también se refirió a la llegada de su segundo hijo.

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“Ya soy papá, estoy esperando un niño”, expresó el cantante durante la entrevista.

En medio de la charla, el periodista Santiago Vargas le preguntó directamente si el bebé que viene en camino era un niño, a lo que Maluma respondió confirmándolo entre risas.

Maluma confirmó que será un niño su segundo bebé durante entrevista en Mañana Express
Así confirmó Maluma el género de su segundo bebé en una entrevista. (Foto: AFP)

“Sí, va a ser un cachorrito”, comentó el artista paisa mientras hablaba emocionado sobre esta nueva etapa familiar.

Por supuesto que las reacciones no se hicieron esperar tras la confirmación de que Maluma tendrá un niño. Aunque todavía se desconoce cuándo nacerá el bebé o cuántos meses de gestación tiene Susana Gómez, los fanáticos del cantante paisa ya se mostraron emocionados por conocer más detalles sobre esta etapa del artista.

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