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Nació un nuevo shippeo entre Mariana Zapata y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia

Tebi Bernal y Mariana Zapata mostraron cierto acercamiento y desde ahí, nació un nuevo shippeo en la casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El acercamiento entre Mariana Zapata y Tebi Bernal genera reacciones
Mariana Zapata y Tebi Bernal desatan rumores de shippeo. (Foto/ Canal RCN)

En este miércoles 13 de mayo, hay un gran revuelo en redes sociales debido a una situación que está llamando la atención en La casa de los famosos Colombia 2026, pues ahora, el publico está shippeando a Marian Zapata y a Tebi Bernal.

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En esta tercera temporada, nacieron muchos shippeos y es que precisamente, estos dos participantes ya tienen sus respectivos vínculos, pero con otros de sus compañeros.

Por un lado, Mariana Zapata con Juanda Caribe, quien ya le confesó que le gusta y por otro, está Tebi con Alexa Torrex, quien ya salió de la competencia el pasado domingo 3 de mayo.

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Pero, el revuelo es justo eso, que están vinculando a dos famosos que ya han vivido una gran polémica por sus relaciones dentro de la competencia.

¿Por qué están shippenado a Tebi Bernal y a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

En la noche del martes 12 de abril, el jefe organizó una fogata para celebrar los cuatro meses calendario desde que inició La casa de los famosos Colombia 2026.

Mariana Zapata y Tebi Bernal desatan rumores de shippeo
Mariana Zapata y Tebi Bernal encienden rumores tras acercamiento en la casa. (Foto/ Canal RCN)

Este espacio sirvió para que los participantes compartieran un espacio agradable entre ellos y conversaran de varias cosas, pues justo Mariana Zapata y Tebi Bernal contaron cómo es que se conocieron estando afuera de la competencia hace algunos años.

Sin embargo, los comentarios en redes no se hicieron esperar cuando Mariana y Tebi tuvieron un acercamiento luego de la fogata, pues la influenciadora se le acercó mucho a su compañero y él hizo como si le fuera a dar un beso, además dijo que ella lo “asara”.

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¿Cómo se conocieron Tebi Bernal y Mariana Zapata?

Durante la fogata en La casa de los famosos Colombia 2026, Mariana Zapata y Tebi Bernal sacaron a la luz que se conocen desde hace varios años.

Mariana Zapata y Tebi Bernal encienden rumores tras acercamiento en la casa
El acercamiento entre Mariana Zapata y Tebi Bernal genera reacciones. (Foto/ Canal RCN)

Pues la influenciadora dijo que le escribió a su compañero para agradecerle por una foto que le dio a su hermana y que luego de que ella ganara un buen número de seguidores él le respondió, según lo que dijo Zapata.

Pero el deportista dijo que eso no había sido así, ya que la conoció cuando era novia de un conocido de él y que le respondió cuando la vio más grande.

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